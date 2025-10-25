நெட்ஃபிளிக்ஸ் நிறுவனத்தின் 'ஸ்க்விட் கேம்' கேம் ஸ்டுடியோ மூடப்பட்டது: என்ன காரணம்?
நெட்ஃபிளிக்ஸ் நிறுவனம், அதன் 'ஸ்க்விட் கேம்: அன்லீஷ்ட்' மொபைல் கேமை உருவாக்கிய பாஸ் ஃபைட் என்டர்டெயின்மென்ட் ஸ்டுடியோவை மூடியுள்ளது. இது அதன் வீடியோ கேமிங் பிரிவில் மேற்கொள்ளப்படும் உத்தி மாற்றத்தின் ஒரு பகுதியாகும்.
வருவாய் வழிகளை பல்வகைப்படுத்த 2022 இல் கையகப்படுத்தப்பட்ட இந்த ஸ்டுடியோ மூடப்பட்டதை அதன் இணை நிறுவனர் டேவிட் ரிப்பி லிங்க்ட்இன் பதிவில் உறுதிப்படுத்தினார்.
பாஸ் ஃபைட்டின் "நெட்ஃபிளிக்ஸ் ஸ்டோரீஸ்" மற்றும் "ஸ்க்விட் கேம்: அன்லீஷ்ட்" ஆகிய இரண்டு கேம்களும் தொடர்ந்து நெட்ஃபிளிக்ஸ் தளத்தில் கிடைக்கும்.
நெட்ஃபிளிக்ஸ் இப்போது பார்ட்டி கேம்கள், கதை அடிப்படையிலான விளையாட்டுகள், குழந்தைகள் விளையாட்டுகள் மற்றும் மெயின்ஸ்ட்ரீம் கேம்களில் புதிய கவனம் செலுத்த முடிவு செய்துள்ளது.
இணை தலைமைச் செயல் அதிகாரி கிரெக் பீட்டர்ஸ், 'ஸ்க்விட் கேம்: அன்லீஷ்ட்' போன்ற கதை அடிப்படையிலான கேம்கள் தங்களது சொந்த தொடர்களை அடிப்படையாக கொண்டு உருவாக்கப்படும் என்பதற்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு என்று சமீபத்தில் கூறியிருந்தார்.
