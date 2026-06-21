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லெபனான் மீது இஸ்ரேல் தொடர் தாக்குதல்!.. 4 ஆயிரம் பேர் மரணம்..
காஸாவில் உள்ள ஹமாஸ் அமைப்பை குறிவைத்து அந்நாட்டின் மீது இஸ்ரேல் தொடர் தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது. இதையடுத்து லெபனானில் உள்ள ஹெஸ்பொல்லா அமைப்பு இஸ்ரேல் மீது அவ்வப்போது தாக்குதலை நடத்துகிறது. இந்த அமைப்பு ஈரானின் ஆதரவில் செயல்படுவதாக சொல்லப்படுகிறது.
லெபனானில் நீண்ட காலமாக இயங்கி வரும் ஹெஸ்பொல்லா அமைப்பு அந்நாட்டின் கட்டுப்பாட்டை மீறி செயல்படுகிறது. இதையடுத்து, இஸ்ரேல் தனது வடக்கு எல்லையைப் பாதுகாக்க ஹெஸ்பொல்லாவை இலக்காகக் கொண்டு தொடர் தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது.
இந்நிலையில், இஸ்ரேலின் சரமாரியான தாக்குதலில் சிக்கி லெபனானில் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை 4 ஆயிரத்தை கடந்திருப்பதாக அந்நாடு அறிவித்திருக்கிறது. மார்ச் 2ம் தேதி முதல் இதுவரை 4057 பேர் பலியாகிவிட்டனர். 12,121 பேர் படுகாயமடைந்துள்ளனர். கடந்த 48 மணி நேரத்தில் மட்டும் சுமார் 100 பேர் பலியாகிவிட்டனர்.
சமீபத்தில் அமெரிக்காவுக்கும், ஈரானுக்கும் இடையே அமைதி பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்டு போர்நிறுத்த ஒப்பந்தம் ஏற்பட்டது. இதையடுத்து ஹர்மூஸ் நீரிணையும் திறக்கப்பட்டது. ஆனால், லெபனான் நாட்டின் மீது இஸ்ரேல் தாக்குதல் நடத்தியதில் கோபமடைந்த ஈரான் மீண்டும் ஹர்மூஸ் நீரிணையை மூடிவிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. எனவே, அமெரிக்காவுக்கும் இஸ்ரேல் தலைவலியாக மாறியிருக்கிறது.
லெபனானில் நீண்ட காலமாக இயங்கி வரும் ஹெஸ்பொல்லா அமைப்பு அந்நாட்டின் கட்டுப்பாட்டை மீறி செயல்படுகிறது. இதையடுத்து, இஸ்ரேல் தனது வடக்கு எல்லையைப் பாதுகாக்க ஹெஸ்பொல்லாவை இலக்காகக் கொண்டு தொடர் தாக்குதல் நடத்தி வருகிறது.
இந்நிலையில், இஸ்ரேலின் சரமாரியான தாக்குதலில் சிக்கி லெபனானில் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை 4 ஆயிரத்தை கடந்திருப்பதாக அந்நாடு அறிவித்திருக்கிறது. மார்ச் 2ம் தேதி முதல் இதுவரை 4057 பேர் பலியாகிவிட்டனர். 12,121 பேர் படுகாயமடைந்துள்ளனர். கடந்த 48 மணி நேரத்தில் மட்டும் சுமார் 100 பேர் பலியாகிவிட்டனர்.
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