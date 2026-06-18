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நாளை ஹார்மூஸ் நீரிணையை திறக்கும் ஈரான்!. சிலிண்டர், பெட்ரோல் விலை குறையுமா?...
அணு ஆயுதம் வைத்துக்கொள்ளக்கூடாது எனக்கூறி ஈரான் நாட்டின் மீது அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் போரை துவங்கியதால் ஈரான் உள்ளிட்ட வளைகுடா நாடுகளில் இருந்து கச்சா எண்ணெய் கொண்டு செல்லப்படும் கப்பல் வழித்தடமான ஹார்மூஸ் நீரிணையை ஈரான் மூடிவிட்டது.
சமையல் கேஸ் வியாபாரத்தில் ஐந்தில் ஒரு பங்கை தீர்மானிக்கும் முக்கிய பாதையான ஹார்மூஸ் நீரினை மூடப்பட்டதால் இந்தியாவில் கேஸ் சிலிண்டர், பெட்ரோல், டீசல் போன்ற எரிபொருட்களின் விலை கடுமையாக உயர்ந்தது. இதனால் டீக்கடை, ஹோட்டல்களில் உணவு விலைகள் உயர்த்தப்பட்டது..
இந்நிலையில், அமெரிக்காவுக்கும் ஈரானுக்கும் இடையே அமைதி பேச்சு வார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்டு தற்போது இரு நாடுகளுக்கும் இடையே போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகியிருக்கிறது. இதையடுத்து நாளை முதல் ஹார்மூஸ் நீரிணையை ஈரான் திறக்கவிருக்கிறது.
எனவே இனிமேல் எந்த தடையும் இன்றி இந்தியாவுக்கு கச்சா எண்ணெய் வரவிருக்கிறது. இதையடுத்து உலக சந்தையில் கச்சா எண்ணையும் விலையும் குறைந்திருக்கிறது
. கச்சா எண்ணெய் இனிமேல் சுலபமாக கிடைக்கும் என்பதால் இந்தியாவில் கேஸ் சிலிண்டர், பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் ஆகியவற்றின் விலை குறையுமா என்கிற எதிர்பார்ப்பு சாமானிய மக்களிடம் ஏற்பட்டுள்ளது.
சமையல் கேஸ் வியாபாரத்தில் ஐந்தில் ஒரு பங்கை தீர்மானிக்கும் முக்கிய பாதையான ஹார்மூஸ் நீரினை மூடப்பட்டதால் இந்தியாவில் கேஸ் சிலிண்டர், பெட்ரோல், டீசல் போன்ற எரிபொருட்களின் விலை கடுமையாக உயர்ந்தது. இதனால் டீக்கடை, ஹோட்டல்களில் உணவு விலைகள் உயர்த்தப்பட்டது..
இந்நிலையில், அமெரிக்காவுக்கும் ஈரானுக்கும் இடையே அமைதி பேச்சு வார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்டு தற்போது இரு நாடுகளுக்கும் இடையே போர் நிறுத்த ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகியிருக்கிறது. இதையடுத்து நாளை முதல் ஹார்மூஸ் நீரிணையை ஈரான் திறக்கவிருக்கிறது.
. கச்சா எண்ணெய் இனிமேல் சுலபமாக கிடைக்கும் என்பதால் இந்தியாவில் கேஸ் சிலிண்டர், பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் ஆகியவற்றின் விலை குறையுமா என்கிற எதிர்பார்ப்பு சாமானிய மக்களிடம் ஏற்பட்டுள்ளது.
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தமிழகம் முழுவதும் 45 ஆர்டிஓ அலுவலகங்களில் லஞ்ச ஒழிப்புத் துறை அதிரடி வேட்டை! அலறியடித்து ஓடிய புரோக்கர்கள்...
தமிழகத்தில் லஞ்சப் புழக்கம் அதிகமாக உள்ளதாக கருதப்படும் போக்குவரத்து துறையை கண்காணிக்கும் பொருட்டு, லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸார் அதிரடி நடவடிக்கையில் இறங்கியுள்ளனர். வாகன ஓட்டுநர் உரிமம் மற்றும் தகுதிச்சான்று போன்ற பணிகளுக்கு புரோக்கர்கள் மூலம் முறைகேடாக பணம் வசூலிக்கப்படுவதாக வந்த புகார்களை தொடர்ந்து, மாநிலம் முழுவதும் உள்ள 45 வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகங்களில் ஒரே நேரத்தில் இந்த அதிரடி சோதனை நடத்தப்பட்டுள்ளது.