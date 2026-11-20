வி.எஸ்.பாபு உடலை தூக்கி சென்ற விஜய்!... தவெகவினர் நெகிழ்ச்சி...
2026 சட்டமன்றத் தேர்தலில் சென்னை கொளத்தூர் தொகுதியில் திமுக தலைவர் முக ஸ்டாலினுக்கு எதிராக தவெக வேட்பாளராக களமிறங்கி முக ஸ்டாலினை தோற்கடித்தவர்தான் வி.எஸ்.பாபு.
தேர்தல் வெற்றிக்கு பின் பாபு தனது இரண்டு கைகளையும் ஆட்டியவாறு காட்டிய மேனரிசம் தொடர்பான வீடியோவை தவெக ஆதரவாளர்கள் தங்களின் சமூக வலைதளங்களில் பகிர்ந்தார்கள். கடந்த செப்டம்பர் மாதம் முதல் உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்ட வி.எஸ் பாபு சென்னை எம்.ஜி.எம் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார். அங்கு அவருக்கு 70 நாட்களுக்கு மேல் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வந்த நிலையில் நேற்று மதியம் 2:30 மணியளவில் அவர் காலமானார்..
இதற்கு முதல்வர் முதல்வர் விஜய் இரங்கல் தெரிவித்ததோடு நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தினார். அதன்பின் அவரின் உடல் பெரம்பூரில் உள்ள வி.எஸ்.பாபு வீட்டில் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டிருந்தது.
இன்று அவரின் உடலுக்கு இறுதி அஞ்சலி நடந்த போது முதலமைச்சரின் விஜய் நேரில் சென்று வி.எஸ்.பாபுவின் உடலை சிறிது தூரம் தனது தோளில் சுமந்து நடந்து சென்றார் இது அங்கிருந்த தவெகவினரிடம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
இதற்கு முதல்வர் முதல்வர் விஜய் இரங்கல் தெரிவித்ததோடு நேரில் சென்று அஞ்சலி செலுத்தினார். அதன்பின் அவரின் உடல் பெரம்பூரில் உள்ள வி.எஸ்.பாபு வீட்டில் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டிருந்தது.
இன்று அவரின் உடலுக்கு இறுதி அஞ்சலி நடந்த போது முதலமைச்சரின் விஜய் நேரில் சென்று வி.எஸ்.பாபுவின் உடலை சிறிது தூரம் தனது தோளில் சுமந்து நடந்து சென்றார் இது அங்கிருந்த தவெகவினரிடம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.