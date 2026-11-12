அணி மாறும் விவகாரம்.. ஹர்திக் பாண்டியா செய்தது மிகப்பெரிய தவறு... முகமது கைஃப் கருத்து..
ஐபிஎல் 2027 தொடருக்கு முன்னதாக மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிகளுக்கு இடையே நடைபெற்றுள்ள வீரர்கள் பரிமாற்றம் கிரிக்கெட் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதன்படி, ஹர்திக் பாண்டியா ரூ. 18 கோடிக்கு பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியில் இணைந்துள்ளார்; வேகப்பந்து வீச்சாளர் அர்ஷ்தீப் சிங் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு சென்றுள்ளார். இது குறித்து பேசியுள்ள முன்னாள் இந்திய வீரர் முகமது கைஃப், குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியை விட்டுவிட்டு மீண்டும் மும்பை அணிக்கு சென்றதே ஹர்திக் பாண்டியா செய்த மிகப்பெரிய தவறு என்று சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
குஜராத் அணியை சாம்பியனாக்கி அங்கு ஒரு ராஜாவை போல இருந்த ஹர்திக், உணர்ச்சிவசப்பட்டு மும்பை அணிக்கு திரும்பியதால் தனது ஆட்டத்திறனையும் கேப்டன்சி சிறப்பையும் இழந்துவிட்டதாக கைஃப் தெரிவித்துள்ளார்.
மும்பை அணியில் கடந்த மூன்று சீசன்களில் கேப்டனாகவும் வீரராகவும் அவர் தடுமாறியதை சுட்டிக்காட்டிய கைஃப், இனி பஞ்சாப் அணியில் கேப்டன்சி அழுத்தத்தை தவிர்த்துவிட்டு, ஒரு சிறந்த ஆல்-ரவுண்டராகவும் ஃபினிஷராகவும் தனது பழைய ஃபார்மை மீட்டெடுப்பதில் மட்டுமே ஹர்திக் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என அறிவுறுத்தியுள்ளார்.