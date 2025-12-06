சனி, 6 டிசம்பர் 2025
Last Modified: சனி, 6 டிசம்பர் 2025 (14:57 IST)

இண்டிகோ விமான சேவையில் இடையூறு: திருவனந்தபுரம், நாகர்கோவில், கோவைக்கு சிறப்பு ரயில்கள்..!

இண்டிகோ விமான சேவையில் இடையூறு: திருவனந்தபுரம், நாகர்கோவில், கோவைக்கு சிறப்பு ரயில்கள்..!
விமான போக்குவரத்தில் ஏற்பட்ட இடையூறுகளை சமாளிப்பதற்காக, பயணிகள் வசதிக்காக சென்னை மற்றும் முக்கிய தென் மாவட்ட நகரங்களுக்கு இடையே சிறப்பு ரயில்களை தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. இண்டிகோ விமான சேவையில் ஏற்பட்ட பாதிப்பை கருத்தில் கொண்டு, இந்த அவசர ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
 
சிறப்பு ரயில்களின் கால அட்டவணை சுருக்கம்:
 
நாகர்கோவில் - தாம்பரம் ரயில் (06012/06011): டிசம்பர் 7 இரவு நாகர்கோவிலில் புறப்பட்டு, டிசம்பர் 8 காலை தாம்பரத்தை அடையும்.
 
திருவனந்தபுரம் - சென்னை எழும்பூர் ரயில் (06108/06107): டிசம்பர் 7 மாலை திருவனந்தபுரத்தில் புறப்பட்டு, டிசம்பர் 8 காலை எழும்பூரைச் சென்றடையும்.
 
கோயம்புத்தூர் - சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் (06024/06023): டிசம்பர் 7 இரவு கோவையிலிருந்து புறப்பட்டு, டிசம்பர் 8 காலை சென்ட்ரலை அடையும். திரும்பும் வழியில் திருவனந்தபுரம் வரை செல்லும்.
 
இந்தச் சிறப்பு ரயில்களுக்கான முன்பதிவு விரைவில் தொடங்கும் என்று தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது. விமான பயணத்தில் சிக்கியுள்ள பயணிகளின் போக்குவரத்து தேவையை பூர்த்தி செய்யும் வகையில் இந்த அவசர சேவை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
விஜயுடன் ரகசிய டீலிங்கில் காங்கிரஸ்?!.. செல்வபெருந்தகை என்ன சொல்றார் பாருங்க!...

விஜயுடன் ரகசிய டீலிங்கில் காங்கிரஸ்?!.. செல்வபெருந்தகை என்ன சொல்றார் பாருங்க!...திமுகவின் கூட்டணியில் ஏற்கனவே காங்கிரஸ் இருக்கிறது. கடந்த பல வருடங்களாகவே அனைத்து தேர்தல்களிலும் திமுகவுடன் கூட்டணி அமைத்து காங்கிரஸ் கட்சி தமிழகத்தில் போட்டியிட்டு வருகிறது.

கல்லூரி மாணவ, மாணவிகளுக்கு இலவச மடிக்கணினிகள்.. டிசம்பர் 19-ஆம் தேதி திட்டம் தொடக்கம்..!

கல்லூரி மாணவ, மாணவிகளுக்கு இலவச மடிக்கணினிகள்.. டிசம்பர் 19-ஆம் தேதி திட்டம் தொடக்கம்..!கல்லூரியில் பயிலும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு இலவச மடிக்கணினிகள் வழங்கும் திட்டத்தை தமிழக முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் வருகிற டிசம்பர் 19-ஆம் தேதி முறைப்படி தொடங்கி வைக்கவுள்ளார்.

பாகிஸ்தானை அழிக்க உள்ளே புகுந்த TTP தீவிரவாதிகள்.. 24 பேர் கைது..!

பாகிஸ்தானை அழிக்க உள்ளே புகுந்த TTP தீவிரவாதிகள்.. 24 பேர் கைது..!பாகிஸ்தானின் பஞ்சாப் மாகாணத்தில் மிகப்பெரிய நாசவேலை திட்டம் ஒன்றை அந்நாட்டு பயங்கரவாத எதிர்ப்பு துறை முறியடித்துள்ளது. இந்த நடவடிக்கையின் விளைவாக, தடை செய்யப்பட்ட பயங்கரவாத அமைப்புகளை சேர்ந்த 24 தீவிரவாதிகள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக காவல்துறை சனிக்கிழமை தெரிவித்துள்ளது.

மதுரை புதிய மேம்பாலத்திற்கு 'வீரமங்கை வேலுநாச்சியார்' பெயர்.. முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவிப்பு

மதுரை புதிய மேம்பாலத்திற்கு 'வீரமங்கை வேலுநாச்சியார்' பெயர்.. முதல்வர் ஸ்டாலின் அறிவிப்புதமிழக முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின், மதுரை நகரின் மேலமடை சந்திப்பு பகுதியில் புதிதாக கட்டப்பட்டுள்ள மேம்பாலத்திற்கு தமிழகத்தின் முதல் சுதந்திர போராட்ட வீரமங்கையான வேலுநாச்சியார் அவர்களின் பெயர் சூட்டப்படும் என்று அறிவித்துள்ளார்.

அடுத்த வருஷமாவது தீபம் ஏத்துவோம்!... இயக்குனர் மோகன் ஜி ஃபீலிங்!...

அடுத்த வருஷமாவது தீபம் ஏத்துவோம்!... இயக்குனர் மோகன் ஜி ஃபீலிங்!...திருப்பரங்குன்றத்தில் மலையில் ஓரிடத்தில் தீபம் ஏற்ற அனுமதிக்க வேண்டும் என மதுரை உயர்நீதிமன்ற கிளையில் ஒருவர் தொடர்ந்த வழக்கில் அந்த இடத்தில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என நீதிபதி ஜி.ஆர் சுவாமிநாதன் உத்தரவிட்டார்.

