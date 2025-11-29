சனி, 29 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Bala
Last Modified: சனி, 29 நவம்பர் 2025 (19:02 IST)

இலங்கையை புரட்டிப்போட்ட டிட்வா புயல்!.. பலி எண்ணிக்கை 132ஆக உயர்வு!....

இலங்கையை புரட்டிப்போட்ட டிட்வா புயல்!.. பலி எண்ணிக்கை 132ஆக உயர்வு!....
இலங்கையில் கடந்த 14ம் தேதி முதலே தொடர்ச்சியாக மழை பெய்து வருகிறது. இதனால் பல இடங்களில் நிலச்சரிவும், வெள்ளப்பெருக்கும் ஏற்பட்டு மக்கள் பாதிக்கப்பட்டனர். கனமழையில் சிக்கி ஏற்கனவே 69 பேர் வரை பலியாகினார். பல பேரையும் காணவில்லை. இந்நிலையில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக டிட்வா புயல் காரணமாக இலங்கையில் மீண்டும் கன மழை பெய்து இருக்கிறது. இதன் காரணமாக பல மாவட்டங்களில் வெள்ளச்சரிவு ஏற்பட்டிருக்கிறது.
அதில் சிக்கி பலரும் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள். 20 குழந்தைகள் உட்பட 120 பேர் காணாமல் போய் இருக்கிறார்கள். குறிப்பாக அனுராதபுரம் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அங்கு நூற்றுக்கு மேற்பட்ட புத்த பிக்சுச்சிகள் வெளியே வர முடியாமல் தவித்துவருகிறார்கள். அவர்களை மீட்கும் முயற்சியில் மீட்பு குழுவினர் ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள்.
 
டிட்வா புயல் வடக்கு இலங்கையை பகுதியில் மையம் கொண்டிருக்கிறது. இந்நிலையில் டிட்வா புயலால் இலங்கையில் ஏற்பட்ட ஏற்பட்ட வெள்ளம் மற்றும் மண்சறிவில் சிக்கி இதுவரை 132 பேர் உயிரிழந்திருப்பதாக செய்திகள் வெளியாக இருக்கிறது. வெள்ளம் மற்றும் நிலச்சரிவால் 6.46 லட்சம் பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் 176 பேர் காணாமல் போய் இருப்பதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளது.

கல்லூரி மாணவி கழுத்தை பிளேடால் அறுத்த காதலன்.. காதலி சாகவில்லை.. ஆனால் காதலன் தற்கொலை!

கல்லூரி மாணவி கழுத்தை பிளேடால் அறுத்த காதலன்.. காதலி சாகவில்லை.. ஆனால் காதலன் தற்கொலை!கரூர் மாவட்டம் அரவக்குறிச்சியை அடுத்த வேலம்பாடி பகுதியை சேர்ந்த வசந்தகுமார் அதே பகுதியைச் சேர்ந்த கல்லூரி மாணவி ஒருவரை கடந்த மூன்று ஆண்டுகளாக காதலித்து வந்துள்ளார். இவர்கள் இருவரும் வெவ்வேறு சமூகங்களை சேர்ந்தவர்கள் என்பதால், இரு வீட்டார் சம்மதம் கிடைக்காததால் இருவரும் தற்கொலை செய்துகொள்ள முடிவு செய்ததாக கூறப்படுகிறது.

என் உயிரை மட்டும்தான் நீ பறிக்கவில்லை!.. மேடையில் கண்கலங்கிய படி பேசிய ராமதாஸ்!...

என் உயிரை மட்டும்தான் நீ பறிக்கவில்லை!.. மேடையில் கண்கலங்கிய படி பேசிய ராமதாஸ்!...பாமக நிறுவனர் டாக்டர் ராமதாஸுக்கும் அவரின் மகன் அன்புமணிக்கும் இடையே கடந்த சில மாதங்களாகவே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டு அது மோதலாக மாறியிருக்கிறது.

'டிட்வா' புயலின் நகர்வு.. அடுத்த 3 மணி நேரத்திற்கு தமிழ்நாட்டில் மழை எச்சரிக்கை!

'டிட்வா' புயலின் நகர்வு.. அடுத்த 3 மணி நேரத்திற்கு தமிழ்நாட்டில் மழை எச்சரிக்கை!வங்கக் கடலில் நிலை கொண்டுள்ள 'டிட்வா' புயலின் நகர்வு காரணமாக, தமிழ்நாட்டில் அடுத்த 3 மணி நேரத்திற்குப் பல மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவித்துள்ளது.

சேகர் பாபுவை சந்தித்த பின்னரே செங்கோட்டையன் த.வெ.க-வில் இணைந்தார்: நயினார் நாகேந்திரன்

சேகர் பாபுவை சந்தித்த பின்னரே செங்கோட்டையன் த.வெ.க-வில் இணைந்தார்: நயினார் நாகேந்திரன்அ.தி.மு.க-வின் மூத்த தலைவரான கே.ஏ. செங்கோட்டையன், கடந்த வியாழக்கிழமை அன்று விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகத்தில் இணைந்தது குறித்து அரசியல் அரங்கில் பரஸ்பர குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன.

செங்கோட்டையன் 'பா.ஜ.க. ஸ்லீப்பர் செல்': விஜய்யின் த.வெ.க-வில் இணைந்ததற்கு அமைச்சர் ரகுபதி கடும் கண்டனம்!

செங்கோட்டையன் 'பா.ஜ.க. ஸ்லீப்பர் செல்': விஜய்யின் த.வெ.க-வில் இணைந்ததற்கு அமைச்சர் ரகுபதி கடும் கண்டனம்!அ.தி.மு.க-வில் இருந்து நீக்கப்பட்ட முன்னாள் அமைச்சர் கே.ஏ. செங்கோட்டையன், நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தில் இணைந்தது குறித்து தமிழக சட்டத்துறை அமைச்சர் ரகுபதி கடுமையான விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com