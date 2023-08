ரஜினியின் ''ஜெயிலர்'' படம் காலையில் வெளியாகுமா? வெளியான தகவல்

சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடித்த முடித்துள்ள ஜெயிலர் படம் காலையில் வெளியாகுமா என ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்த நிலையில், இதுகுறித்த தகவல் வெளியாகியுள்ளது.





தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிககர் ரஜினிகாந்த். இவர், நெல்சன் இயக்கத்தில் ஜெயிலர் படத்தில் நடித்து வருகிறார். இப்படத்தை சன்பிக்சர்ஸ் தயாரித்து வருகிறது.





இந்த படத்தின் ஆடியோ வெளியீட்டு விழா சமீபத்தில் சென்னை நேரு உள் விளையாட்டு அரங்கத்தில் நடந்தது.





இந்த நிலையில் இந்த படத்தின் டிரைலர் நாளை வெளியாகும் என சன் பிக்சர்ஸ் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.





இந்த நிலையில் ரஜினியுடன் இணைந்து கன்னட சூப்பர் ஸ்டார் சிவராஜ்குமார், மோகன்லால், ஜாக்கி ஷெராப் உள்ளிட்ட பல நட்சத்திரங்கள் நடித்துள்ள இப்படம் வரும் ஆகஸ்ட் 10 ஆம் தேதி ரிலீஸாகிறது.





இந்த நிலையில், ஜெயிலர் படத்திற்கு காட்சிகளுக்கு அனுமதி இல்லை என தகவல் வெளியாகிறது.



அதேசமயம், இன்று( ஆகஸ்ட் 2 ) மாலை 6 மணிக்கு ஜெயிலர் படத்தின் டிரைலர் வெளியாகும் என்று சன்பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

The Final Countdown! Just 1 hour to go