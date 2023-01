விஜய் - லோகேஷ் கனகராஜ் இணையும் ''விஜய்67 ''பட அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு

மீண்டும் விஜய் அண்ணனுடன் இணைவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் என்று இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ் தெரிவித்துள்ளார்.





விஜய் 67 படம் குறீத்து பத்திரிக்கையாளர்க்களுக்கு படக்குழு ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.







இப்படத்தில் 3 வது முறையாக லலித்- விஜய் இணைகின்றனர். மாஸ்டர் இயக்குனர் லோகேஷ் இயக்கவுள்ளார். இப்படத்தில் துணை தயாரிப்பாளராக ஜகதீஸ் பழனிசாமி உள்ளார். உப்படத்தின் ஷூட்டிங் ஜனவரி 2 ஆம் தேதி தொடங்கியது.





இப்படத்திற்கு அனித் இசையமைக்கிறார். அவர் 4 வது முறையாக விஜய்யுடன் இணைகிறார்.



மேலும், நடனம் இயக்குனர், தினேஷ்; ஆர்ட், சதீஸ்குமார், ஆகியோர் இப்படத்தில் பணியாற்றவுள்ளதாக ''குறிப்பிட்டுள்ளது.

The one & the only brand #Thalapathy67, is proudly presented by @7screenstudio