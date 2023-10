'தங்கலான் 'பட ஆடியோ உரிமையை கைப்பற்றிய பிரபல நிறுவனம்

பா ரஞ்சித் இயக்கத்தில், விக்ரம், பாரவதி, பசுபதி மற்றும் மாளவிகா மோகனன் முக்கிய வேடத்தில் நடித்துள்ள படம் தங்கலான். இப்படத்தை ஸ்டுடியோ கிரீன் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. ஜி.வி.பிரகாஷ்குமார் இசையமைக்கிறார்.



இப்பட ஷூட்டிங் நிறைவடைந்த நிலையில் தங்கலான் படம் வரும் ஜனவரி மாதம் 26 ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் உள்ள தியேட்டர்களில் ரிலீஸாகும் என அறிவிக்கப்பட்டது.





அதேபோல், இப்படத்தின் டீசர் வரும் நவம்பவர் 1 ஆம் தேதி ரிலீஸாகவுள்ளதாக அறிவித்தது.



இந்த நிலையில் உலக சினிமா என்ற சினிமா விமர்சகர்களால் அழைக்கபடும் தங்கலான் படத்தின் ஆடியோ உரிமையை ஜங்லீ மியூசில் நிறுவனம் கைப்பற்றியுள்ளது.





இந்த தகவலை ஸ்டுடியோ கிரீன் நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக வலைதள பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளது.





இப்படம் வரும் ஜனவரி 26 ஆம் தேதி உலகம் முழுவதும் உள்ள தியேட்டர்களில் ரிலீஸாகவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

We are euphoric to announce that #Thangalaan Audio Rights has been bagged by @JungleeMusicSTH