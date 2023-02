ஷங்கர்- ராம்சரன் இணைந்துள்ள 'ஆர்.சி15' பட புதிய அப்டேட் Write to Tamil Editorial

ஷங்கர் –ரம்சரண் கூட்டணியில் உருவாகும் ‘ஆர்சி15’ படத்தின் புதிய அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது.





தில்ராஜு தயாரிப்பில்,ஷங்கர் இயக்கத்தில் ராம்சரண் நடிப்பில் உருவாகி வரும் படம் RC-15 .



இந்த படத்தில் முக்கியக் கதாபாத்திரங்களில் –கியாரா அத்வானி , அஞ்சலி சுரேஷ் கோபி, ரஹ்மான் ஆகியோர் நடிக்கின்றனர்.





இப்படத்தில், எஸ் ஜே சூர்யா வில்லனாக நடிப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஷூட்டிங் விறுவிறுப்பாக நடந்து வரும் நிலையில், இப்படத்தின் அடுத்த அப்டேட் எப்போது என்று ரசிகர்கள் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.





இந்த நிலையில், இயக்குனர் ஷங்கர் தன் டுவிட்டர் பக்கத்தில், ஆர்.சி15 பட அடுத்த கட்ட படப்பிடிப்பு சார்மினாரில் நடக்கவுள்ளதாக ஷங்கர் புகைப்படத்துடன் பதிவிட்டுள்ளார். இது வைரலாகி வருகிறது.

Commencing the next schedule of #RC15 at the iconic Charminar pic.twitter.com/uubP5P0aV1