திரையரங்குகளைத் தொடர்ந்து ஓடிடிக்கு வரும் ரணபாலி
திரையுலகில் ரசிகர்களால் அதிகம் ரசிக்கப்பட்ட ஜோடிகளான விஜய் தேவரகொண்டா மற்றும் ராஷ்மிகா மந்தனா நடிப்பில் வெளியான வரலாற்று ஆக்ஷன் படைப்பு ரணபாலி . கடந்த அக்டோபர் 16 அன்று பிரம்மாண்டமாக திரையரங்குகளில் களமிறங்கிய இப்படம், தற்போது தனது டிஜிட்டல் வெளியீட்டிற்குத் தயாராகிவிட்டது. அதன்படி, வரும் நவம்பர் 13 முதல் பிரபல ஓடிடி தளமான நெட்ஃப்ளிக்ஸில் (Netflix) இப்படம் ஒளிபரப்பாகவுள்ளது.
இயக்குநர் ராகுல் சங்க்ரித்யன் இயக்கத்தில் தயாரான இப்படம், 1876 - 1878 காலக்கட்டத்தில் நிகழ்ந்த 'மெட்ராஸ் பெரும் பஞ்சம் பின்னணியில் ராயலசீமா பகுதியில் விரிவடைகிறது. பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் கொடுங்கோன்மை, தீவிர வறட்சி மற்றும் உணவுப் பஞ்சத்தால் துயரத்திற்கு ஆளான எளிய மக்களின் உரிமைகளுக்காக களமிறங்கும் சிங்கனமலா பொப்பிலி ரணபாலி எனும் தீரமிக்க போராளியாக விஜய் தேவரகொண்டா நடித்துள்ளார். அவரது மனைவியாக, ஜெயம்மா எனும் அழுத்தமான கதாபாத்திரத்தில் ராஷ்மிகா மந்தனா உயிர் கொடுத்துள்ளார்.
ஹாலிவுட் நடிகர் அர்னால்ட் வோஸ்லூ அதிகார வர்க்கத்தின் முகமாக பிரிட்டிஷ் அதிகாரியாக மிரட்டியுள்ளார். இவர்களுடன் ஈஸ்வரி ராவ், லால், வினோத் சாகர், மது நந்தன் உள்ளிட்ட பல முன்னணி நட்சத்திரங்கள் துணை வேடங்களில் பங்களித்துள்ளனர். அஜய்-அதுல் இரட்டையர்களின் இசை படத்திற்கு வலு சேர்த்திருக்க, மைத்ரி மூவி மேக்கர்ஸ் நிறுவனம் இப்படத்தை பிரம்மாண்டமாகத் தயாரித்துள்ளது.
கீதா கோவிந்தம் மற்றும் டியர் காம்ரேட் ஆகிய வெற்றிப் படங்களுக்குப் பிறகு நீண்ட இடைவெளி கழித்து விஜய் - ராஷ்மிகா இணைந்ததால் ரசிகர்களிடையே ஆரம்பம் முதலே மிகுந்த எதிர்பார்ப்பு நிலவியது. படம் வெளியானபோது, இருவரின் கெமிஸ்ட்ரி, கதாபாத்திரங்களின் ஆழம், பிரம்மாண்டமான அரங்க அமைப்புகள் மற்றும் ஒளிப்பதிவு ஆகியவை பெரிதும் பாராட்டப்பட்டன. எனினும், படத்தின் நீளம் மற்றும் இரண்டாம் பாதியின் மெதுவான திரைக்கதை காரணமாக கலவையான விமர்சனங்களும் எழுந்தன. ஆனாலும் திரையரங்குகளில் வசூலைத் தக்கவைத்த இப்படம், நவம்பர் 1 வரையில் உலகளவில் சுமார் ரூ. 80.03 கோடி வசூலித்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
திரையரங்குகளில் தவறவிட்டவர்களுக்காகவும், மீண்டும் ரசிக்க நினைப்பவர்களுக்காகவும் ரணபாலி நவம்பர் 13 முதல் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் தளத்தில் தமிழ், தெலுங்கு, இந்தி, கன்னடம் மற்றும் மலையாளம் ஆகிய ஐந்து மொழிகளில் வெளியாகிறது.