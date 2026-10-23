ஒரு வாரம் கடந்த நிலையில் ரணபாலி வசூல் நிலவரம்
விஜய் தேவரகொண்டா நடிப்பில் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புக்கு மத்தியில் வெளியான திரைப்படம் ரணபாலி. பீரியட் ஆக்ஷன் கதைக்களத்தில் உருவாகியுள்ள இப்படத்தை ராகுல் சாங்கிரித்யன் இயக்கியுள்ளார். விஜய் தேவரகொண்டாவுக்கு ஜோடியாக ராஷ்மிகா மந்தனா நடித்துள்ள நிலையில் அர்னால்ட் வோஸ்லூ முக்கிய வில்லன் கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.
1876-78 காலகட்டத்தில் ஏற்பட்ட மெட்ராஸ் பஞ்சத்தை பின்னணியாகக் கொண்டு இப்படத்தின் கதை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. பிரிட்டிஷ் ஆட்சிக்காலத்தில் பஞ்சத்தால் பாதிக்கப்படும் தனது மக்களைக் காப்பாற்றுவதற்காக அதிகாரத்தை எதிர்த்து போராடும் வீரனாக விஜய் தேவரகொண்டா நடித்துள்ளார். ராஷ்மிகா மந்தனா ஜெயம்மா என்ற கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார்.
படம் வெளியான பிறகு விமர்சகர்களிடையே கலவையான விமர்சனங்களையே பெற்றது. குறிப்பாக விஜய் தேவரகொண்டாவின் உடல் உழைப்பு, ஆக்ஷன் காட்சிகள் மற்றும் கதாபாத்திரத்திற்காக அவர் மேற்கொண்ட மாற்றம் பாராட்டப்பட்டது. ராஷ்மிகாவின் நடிப்பும், விஜய் - ராஷ்மிகா இடையேயான காட்சிகளும் படத்தின் முக்கிய பலமாக குறிப்பிடப்பட்டன.
அதேநேரம், படத்தின் நீளம் மற்றும் இரண்டாம் பாதியில் தொடர்ந்து இடம்பெறும் வன்முறை, ஆக்ஷன் காட்சிகள் ஆகியவை விமர்சனத்திற்கு உள்ளாகின. வரலாற்றுப் பின்னணி மற்றும் பிரம்மாண்டமான காட்சியமைப்பு கவனம் ஈர்த்தாலும், திரைக்கதை இன்னும் விறுவிறுப்பாக இருந்திருக்கலாம் என்றும் சில விமர்சனங்கள் தெரிவித்தன.
இந்நிலையில் திரையரங்குகளில் முதல் வாரத்தை நிறைவு செய்துள்ள ரணபாலி’ படத்தின் 7-வது நாள் வசூல் விவரங்கள் வெளியாகியுள்ளன.
7-வது நாளில் இந்தியாவில் 2,112 காட்சிகள் திரையிடப்பட்ட நிலையில், படம் சுமார் ரூ.3.15 கோடி நெட் வசூல் செய்துள்ளது. இதன்மூலம் 7 நாட்களில் இந்தியாவில் படத்தின் மொத்த நெட் வசூல் ரூ.45.20 கோடியாகவும் , இந்திய மொத்த கிராஸ் வசூல் ரூ.52.55 கோடியாகவும் உயர்ந்துள்ளது.
வெளிநாடுகளில் 7-வது நாளில் மட்டும் சுமார் ரூ.35 லட்சம் வசூலித்துள்ள ரணபாலி , இதுவரை ஓவர்சீஸில் ரூ.11.10 கோடி கிராஸ் வசூலை எட்டியுள்ளது. இதன் மூலம் 7 நாட்களின் முடிவில் உலகளவில் ரணபாலி ரூ.63.65 கோடி கிராஸ் வசூல் செய்துள்ளதாக பாக்ஸ் ஆபிஸ் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இருப்பினும், 6-வது நாளுடன் ஒப்பிடும்போது 7-வது நாள் இந்திய வசூல் சுமார் 42.7 சதவீதம் சரிந்துள்ளது.
முதல் வாரத்தில் உலகளவில் ரூ.60 கோடியை கடந்துள்ள ரணபாலி இரண்டாவது வாரத்தில் எந்த அளவுக்கு வசூலை தக்கவைக்கிறது என்பதை பொறுத்திருந்து பார்க்கலாம்.