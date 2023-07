''#ProjectK '': அமெரிக்காவில் பிரபாஸ் ரசிகர்கள் நடத்திய கார் பேரணி.. வைரல் வீடியோ

.



புராஜக்ட் கே படத்திற்காக அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த பிரபாஸின் ரசிகர்கள் வித்தியாசமான முயற்சி மேற்கொண்டனர்..





தெலுங்கு சினிமாவில் முன்னணி நடிகர் பிரபாஸ். பான் இந்திய ஸ்டாராக அறியப்படும் இவரது அடுத்த படம் புராஜக்ட் கே.





மகா நடி படத்தை இயக்கிய நாக் அஸ்வின் இயக்கி வரும் ‘புராஜெக்ட் கே ‘ படத்தின் ஹீரோவாக பிரபாஸும் அவருக்கு ஜோடியாக தீபிகா படுகோனும் நடிக்கவுள்ளனர். இவர்களுடன் இணைந்து கமல்ஹாசன், அமிதாப் பச்சன், திஷா பதானி ஆகியோர் முக்கிய வேடத்தில் நடிக்கின்றனர்.





மெகா பட்ஜெட்டில் உருவாகவுள்ள இந்த படத்தின் ஜிமிப்ஸ் வீடியோ அமெரிக்காவில் உள்ள காமிக் கான் மற்றும் பிரபலமான டைம்ஸ் ஸ்கொயரில் ஆகிய இடங்களில் ஜூலை 20 ஆம் தேதி ரிலீஸ் செய்யப்பட உள்ளதாகவும், இந்தியாவில் ஜூலை 21 ஆம் தேதி இந்த ஜிலிம்ப்ஸ் வீடியோ ரிலீஸாகும் எனக் கூறப்படுகிறது.





இந்த நிலையில், அமெரிக்காவில் உள்ள நடிகர் பிரபாஸின் ரசிகர்கள், ரசிகைகள் இன்று புராஜெக்ட் கே படத்தின் ’கே ‘என்ற எழுத்து வடிவில் காரில் பேரணி சென்றனர்.. இந்த ஜிலிம்ப்ஸ் வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.





மேலும், புராஜக்ட் கே படத்தில், நடிகை தீபிகா படுகோனின் புதிய போஸ்டரை இன்று அதிகாரப்பூர்வமாக வெளியிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

A BIG shoutout to the amazing Rebel Star #Prabhas fans from St. Louis, USA