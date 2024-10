’தளபதி 69’ படத்தில் இணைந்த மலையாள நடிகை: அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு..!

விஜய் நடிக்கும் தளபதி 69 திரைப்படத்தில் பிரபல மலையாள நடிகை இணைந்ததாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.





விஜய் நடிப்பில், எச். வினோத் இயக்கத்தில், அனிருத் இசையில் உருவாகவுள்ள தளபதி 69 படத்தின் அறிவிப்பு சமீபத்தில் வெளியானது. இந்த படத்தில் வில்லனாக பாபி தியோல், நாயகியாக பூஜா ஹெக்டே நடிப்பதாக அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் தற்போது இன்னொரு நடிகை நடிக்க இருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.





இந்த நிலையில், அடுத்த கட்டமாக, பிரபல மலையாள நடிகை மமிதா பாஜு இந்த படத்தில் இணைந்துள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. மமிதா பாஜு, ஏற்கனவே நடித்த ‘பிரேமலு’ மலையாள திரைப்படம் மூலம் தென்னிந்திய அளவில் பிரபலமானவர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.





மேலும், படத்தில் ஐந்து நட்சத்திரங்கள் இருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், இன்னும் இரண்டு பேர் யார் என்பதைக் காத்திருந்து பார்க்க வேண்டும். இந்நிலையில், தளபதி 69 படத்தின் படப்பிடிப்பு அக்டோபர் 5-ஆம் தேதி தொடங்க இருப்பதாகவும், அதற்கு முந்தைய நாள், அக்டோபர் 4-ஆம் தேதி பூஜை நடைபெறும் என கூறப்படுகிறது.







Edited by Siva

