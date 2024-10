'தளபதி 69’ படத்தின் நாயகி அறிவிப்பு.. விஜய்யின் தோல்வி படத்தில் நடித்தவர்..!

தளபதி விஜய் நடிக்க இருக்கும் தளபதி 69 படத்தின் நாயகி சற்றுமுன் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.





விஜய் நடிப்பில் நெல்சன் இயக்கத்தில் உருவான ’பீஸ்ட்’ என்ற திரைப்படத்தில் விஜய்க்கு ஜோடியாக நடித்த பூஜா ஹெக்டே தான் தளபதி 69 படத்தின் நாயகி என சற்றுமுன் அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ’பீஸ்ட்’ திரைப்படம் எதிர்பார்த்த வெற்றி பெறவில்லை என்றாலும் தளபதி 69 திரைப்படம் நிச்சயம் வெற்றி பெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.





ஏற்கனவே இந்த படத்தின் வில்லன் கேரக்டரில் பாபி தியோல் நடிக்க இருப்பதாக நேற்று அறிவித்த நிலையில், இன்று பூஜா ஹெக்டே இணைந்துள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இந்த படத்தில் நடிக்க இருக்கும் மற்ற நட்சத்திரங்கள் யார் என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.





இந்த படத்தின் இசையமைப்பாளர் அனிருத் என்று ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், அவர் பாடல் கம்போசிங் பணியை தொடங்கி விட்டதாக கூறப்படுகிறது. மேலும், படப்பிடிப்பு அக்டோபர் 5 ஆம் தேதி தொடங்கும் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.







Edited by Mahendran

Bringing the stunning duo back to the big screen once again ♥️



We know you’ve already cracked it, but officially…????



Welcome onboard @hegdepooja ????#Thalapathy69CastReveal#Thalapathy @actorvijay sir #HVinoth @thedeol @anirudhofficial @Jagadishbliss @LohithNK01 #Thalapathy69 pic.twitter.com/nzrtMdcw2l