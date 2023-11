''ஒரு சினிமாவே ரிலீஸான தேதியின்று.. .வாழ்த்த சென்றவன் வாயடைத்து நின்றேன்''.- பார்த்திபன்

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகரும் மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சியின் தலைவருமான கமல்ஹாசன் இன்று பிறந்த நாள் கொண்டாடுகிறார். அவருக்கு அரசியல் கட்சித்தலைவர்கள், சினிமா பிரபலங்கள், ரசிகர்கள் உள்ளிட்ட பலரும் வாழ்த்துகள் கூறி வருகின்றனர்.





இந்த நிலையில் நடிகர் பார்த்திபன் கமலுக்கு வித்தியாக வாழ்த்து கூறியுள்ளார். இதுகுறித்து அவர் பதிவிட்டுள்ளதாவது:





''திரைப்படங்கள் ரிலீஸான தேதியுண்டு.ஒரு சினிமாவே ரிலீஸான தேதியின்று.

வாழ்த்த சென்றவன் வாயடைத்து நின்றேன்.



Thug life’ “இந்தப் படத்துல நீங்க use பண்ணியிருக்க tone நல்லாயிருக்கு” என்றேன்.