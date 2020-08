‘சிகப்பு ரோஜாக்கள் 2’ படம் உண்மையா? மனோஜ் டுவிட்

பிரபல யூடியூப் சேனல் ஒன்றில் இதுகுறித்த செய்தியை வெளியிட்ட உடன் அதன் பின்னர் பல இணையதளங்களில் இந்த செய்தி வெளியானது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த நிலையில் தற்போது சிகப்பு ரோஜாக்கள் 2' படம் குறித்த செய்தியை இயக்குனர் பாரதிராஜாவின் மகன் மனோஜ் பாரதி மறுத்துள்ளார்



சிகப்பு ரோஜாக்கள் 2' படம் குறித்து வெளிவந்திருக்கும் செய்திகள் முற்றிலும் பொய்யானவை என்றும் அது குறித்த ஐடியா இப்போதைக்கு தங்களுக்கு இல்லை என்றும் மனோஜ் கூறியுள்ளார். மேலும் ஒரு வேளை இந்த படம் உருவானால் இது குறித்து நானும் எனது தந்தையும் அதிகாரபூர்வமாக அறிவிப்போம் என்றும் அதுவரை பொய்யான செய்திகளை யாரும் நம்ப வேண்டாம் அவர் தெரிவித்துள்ளார்

இதனை அடுத்து அந்த பிரபல யூடியூப் சேனல் வெளியிட்ட சிகப்பு ரோஜாக்கள் குறித்த தகவல் முற்றிலும் தவறானது என்பது தெரியவந்துள்ளது

Recently there is a lot of news about about #SigappuRojakkal2 Which is not true. Once things fall in place, me and my dad @offBharathiraja Will make an official announcement. Thanks for your concern. @onlynikil .