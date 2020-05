மீராமிதுனுக்கு திருமணமா? மாப்பிள்ளை யார்? வைரலாகும் வீடியோ

இந்த நிலையில் சற்று முன்னர் மீராமிதுன் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில் அவர் மணக் கோலத்தில் உள்ளார். விரைவில் திருமணம் செய்து கொள்ள இருப்பதாகவும் இந்த மணக்கோலம் விரைவில் நிஜமான கோலமாக மாற இருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்திருந்தார். இந்த வீடியோ தற்போது சமூக வலைதளங்களில் வைரலாக பரவி வருகிறது

இந்த வீடியோ குறித்து கருத்து கூறிய நெட்டிசன்கள் மீரா மிதுனை திருமணம் செய்யப்போகும் துரதிஷ்டசாலி யார் என்று கேலியும் கிண்டலுமாக பதிவு செய்து வருவதால் சமூக வலைதளங்களில் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது

Soon ♥️

( This is REAL. Don't copy this too ) pic.twitter.com/uOU6BsyY9S