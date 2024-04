அடியோடு வெளியேற்றப்பட்ட ரத்னகுமார்.. லோகேஷ் அடுத்த பட அறிவிப்பில் ஒரு ஆச்சரியம்..!

லியோ படத்தின் வெற்றி விழாவில் ரத்னகுமார் ரஜினி குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசிய நிலையில் ரஜினி - லோகேஷ் படத்தில் இருந்து ரத்னகுமார் விலக்கப்பட்டார்





அதுமட்டுமின்றி லோகேஷ் கனகராஜ் தயாரிக்கும் படத்தை ரத்னகுமார் இயக்குவார் என்று சொல்லப்பட்ட நிலையில் தற்போது வந்த படத்திற்கும் வேறு இயக்குனரை லோகேஷ் கனகராஜ் முடிவு செய்து இன்று அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.





லோகேஷ் கனகராஜ் கதை மற்றும் தயாரிப்பில் உருவாகும் பென்ஸ் என்ற திரைப்படத்தை பாக்யராஜ் கண்ணன் இயக்க இருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே ரெமோ மற்றும் சுல்தான் படங்களை இயக்கிய நிலையில் தற்போது மூன்றாவது படமாக பென்ஸ் படத்தை பாக்யராஜ் கண்ணன் இயக்க உள்ளார்.





இந்த படத்தின் ஹீரோவாக ராகவா லாரன்ஸ் நடிக்க உள்ளதாகவும் இந்த படத்தின் போஸ்டர் இணையத்தில் வெளியாகி வைரல் ஆகி வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மொத்தத்தில் லோகேஷ் கனகராஜ் டீமில் இருந்தே ரத்னகுமார் விலக்கப்பட்டு விட்டதாக இந்த அறிவிப்பின் மூலம் தெரிய வருகிறது.





It is my wish to bring #Benz to the screen and this is catching its own wish at 11:11