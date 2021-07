ஹேப்பி பர்த்டே: சூர்யாவுக்காக கார்த்தி வெளியிட்ட வீடியோ!

பிரபல நடிகர் சூர்யா இன்று தனது பிறந்தநாளை கொண்டாடி வருகிறார் என்பதும் அவருக்கு திரையுலக பிரபலங்கள் ரசிகர்கள் உள்பட பலரும் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

இந்தநிலையில் சூர்யாவின் குடும்பத்தினரும் சூர்யாவுக்கு நேற்று இரவு சரியாக 12 மணிக்கு தங்களது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தனர் என்பதும் சூர்யாவின் வீட்டில் பிரமாண்டமான கேக் வெட்டப்பட்டு பிறந்தநாள் கொண்டாடப்பட்டது என்றும் செய்திகள் வெளியாகி உள்ளது



இந்த நிலையில் சற்று முன்னர் நடிகர் கார்த்தி தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் தனது சகோதரர் சூர்யாவுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளார். அதுமட்டுமின்றி மாஸ் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார் என்பதும் இந்த வீடியோ தற்போது வைரல் ஆகி வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

சூர்யா படங்களில் உள்ள ஆக்ஷன் காட்சிகள் தொகுத்து வழங்கப்பட்டதோடு சூர்யாவின் பேட்டியும் இந்த வீடியோவில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன என்பதும் இந்த வீடியோவை சூர்யாவின் பிறந்த நாளன்று அவரது ரசிகர்கள் பார்த்து ரசித்து வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

Loved this tribute to the man who is my inspiration. #Suriya



Happy birthday pa!https://t.co/wL3kQUUt1S