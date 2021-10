’’சொன்னா புரியாது’’....விஜய் பட இயக்குநர் டுவீட்

இந்நிலையில்,

பிரபல இயக்குநர் மோகன் ராஜா தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் விஜய்யைப் புகழ்ந்து டுவீட் பதிவிட்டுள்ளார்.நடிகர் விஜய் – ஹன்சிகா மோத்வானி நடிப்பில் மோகன் ராஜா இயக்கத்தில் 10 ஆண்டுகளுக்கு முன் வெளியான படம் வேலாயுதம். இப்படத்திற்கு விஜய் ஆண்டனி இசையமைத்திருந்தார்.இப்படம் வெற்றி பெற்றது.இப்படம் வெளியாகி 10 ஆவதை ஒட்டி இன்று மோகன் ராஜா தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில், சொன்னா புரியாத சொல்லுக்குள்ள அடங்காதுநீங்கள்லாம் எம்மேலயும் வச்ச பாசம் ❤️Always Indebted for the love of dear @actorvijay and his ever loving fans