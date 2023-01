''வாரிசு படம் பார்த்து இதயத்தால் அழுதேன்-'' எஸ். தமன் டுவீட்

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகர் விஜய். இவர் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள படம் வாரிசு. இவருடன் இணைந்து ராஷ்மிகா, பிரகாஷ்ராஜ், சரத்குமார், உள்ளிட்ட பல நடிகர்கள் நடித்துள்ளனர்.





இப்படத்தை வம்சி இயக்கியுள்ளார், தில் ராஜு தயாரித்துள்ளார். தமன் இசையமைத்துள்ளார்.



இப்படத்தின் ஆடியோ வெளியீட்டு விழா சமீபத்தில் நடந்த நிலையில், இப்படத்தின் டிரைலரும் ரிலீஸாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.





பொங்கல் பண்டிகையொட்டி இப்படம் நாளை ரிலீஸாகவுள்ளது. இப்படத்தின் புக்கிங் இன்று முதல் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.





இந்த நிலையில், இப்படத்தின் புதிய போஸ்டரை இன்று படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது. இது வைரலாகி வருகிறது.





இப்படத்தைப் பார்த்த வாரிசு பட இசையமைப்பாளர் தமன், ‘’வாரிசு படத்தின் எமோசன் காட்சிகளைப் பார்த்து இதயத்தில் இருந்து அழுததாகவும், இந்த அற்புத வாய்ப்புக்கு நன்றி’’ கண்ணீர் விலைமதிப்பற்றது என்று தெரிவித்துள்ளார்.



நாளை வாரிசு படம் வெளியாகவுள்ளதால், தமனி விமர்சனமும் ரசிகர்களுக்கு அதிக உற்சாகத்தைக் கொடுத்துள்ளது.

