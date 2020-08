ஹாலிவுட் ஆல்பம் தயாரித்துள்ள ஜி.வி.பிரகாஷ்

இந்த நிலையில் முதல் முறையாக ஆங்கில ஆல்பம் ஒன்றை ஜிவி பிரகாஷ் தயாரித்துள்ளார் ஹாலிவுட் பிரபல தொழில்நுட்ப கலைஞர்கள் பங்கேற்கும் இந்த ஆல்பத்தின் டைட்டில் ’கோல்ட் நைட்ஸ்’என்பது குறிப்பிடத்தக்கது



ஜி.வி.பிரகாஷ் மற்றும் கனடாவைச் சேர்ந்த பாடகி மற்றும் பாடலாசிரியர் ஜூலியா கர்தா ஆகிய இருவரின் கூட்டு முயற்சியில் இந்த ஆல்பம் உருவாகியுள்ளது.

இதுகுறித்து தனது டுவிட்டரில் தெரிவித்த ஜிவி பிரகாஷ், தனது நீண்ட நாள் கனவு தற்போது நனவாகிவிட்டதாகவும், இதன் பர்ஸ்ட்லுக் வரும் செப்டம்பர் 17ஆம் தேதி ரிலீஸ் ஆகும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.

ஜிவி பிரகாஷின் இந்த ஹாலிவுட் ஆல்பத்தை தமிழகத்தில் மட்டுமன்றி உலகமே எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

Hi everyone ...my first international English album is on its way ..a dream come true for me it’s called as #coldnights .the first single will release on September 17th .need ur love and blessings @JuliaGartha @randy_merrill @orchtweets @oklistenin @proyuvraaj @jehovahsonalghr pic.twitter.com/GSBfpzA9LS