போதை பொருட்களுக்கு எதிராக களமிறங்கிய ஏ.ஆர். ரஹ்மான் , ஜிவி பிரகாஷ் - வீடியோ!

அந்தவகையில் இசைப்புயல் ஏ.ஆர் ரஹ்மான் தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் இதுகுறித்து விழிப்புணர்வு வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், போதை பொருட்கள் உபயோகிப்பதால் கொடூர குற்றங்கள், வன்கொடுமை, சிறுவர்களின் வாழ்கை சீரழிவு உள்ளிட்ட பல விளைவுகளை தடுக்க போதை பொருட்களை ஒழிப்போம்

இளைய தலைமுறையை காப்பாற்றுவோம் என ஒவ்வொருவரும் சபதம் எடுத்துக் கொள்வோம்” என அந்த வீடியோவில் பேசியுள்ளார்.இதே போல் இசையமைப்பிலார் ஜி.வி பிரகாஷ் போதை பொருட்களுக்கு எதிரான " Say No To Drugs " என்ற விழிப்புணர்வு பாடலை உருவாக்கியுள்ளார். " யாருக்கில்லை சோகம்... யாருக்கில்லை தோல்வி போதை என்பது தீர்வல்ல" என்ற அருமையான வார்த்தைகளால் உருவாக்கப்பட்டுள்ள இந்த பாடலைஜி.வி பிரகாஷ் இசையமைத்து பாடியுள்ளார். மதன் கார்க்கி பாடலுக்கு வரிகள் எழுதியுள்ளார்.