ஜி வி பிரகாஷ் –சைந்தவி விவாகரத்து வழக்கு… தீர்ப்பு நாள் அறிவிப்பு!

தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி இசையமைப்பாளராகவும், நடிகராகவும் இருக்கும் ஜி வி பிரகாஷ் 2013 ஆம் ஆண்டு, தனது பள்ளிகால தோழியும் பாடகியுமான சைந்தவியைக் காதல் திருமணம் செய்து கொண்டார். இவர்களுக்குக் கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டு பெண் குழந்தை பிறந்தது. இப்படி தமிழ் சினிமாவின் நட்சத்திரத் தம்பதிகளாக இருந்த இசையமைப்பாளர் ஜி வி பிரகாஷும், பாடகி சைந்தவியும் விவாகரத்து செய்யப்போவதாக அறிவித்தனர்.

இவர்களின் விவாகரத்துக்குக் காரணம் ஜி வி பிரகாஷ் நடிகை திவ்யபாரதியைக் காதலிப்பதுதான் என்றொரு தகவல் இப்போது வரை பரவி வருகின்றது. அதன் உண்மைத்தன்மை இதுவரை யாருக்கும் தெரியாது. ஆனால் விவாகரத்து அறிவித்த பின்னரும் ஜி வி பிரகாஷ் மற்றும் சைந்தவி ஆகிய இருவரும் ஒன்றாக இணைந்து இசை நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டனர்.

இவர்களின் விவாகரத்து வழக்கு சென்னை குடும்ப நல நீதிமன்றத்தில் நடந்து வரும் நிலையில் வழக்கின் இறுதி தீர்ப்பு அக்டோபர் 30 ஆம் தேதி தரப்படும் என நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ளது.

தீபாவளி ரேஸில் இருந்து பின்வாங்கிய ப்ரதீப்பின் LIK படம்..!

தீபாவளி ரேஸில் இருந்து பின்வாங்கிய ப்ரதீப்பின் LIK படம்..!தற்போது ப்ரதீப் விக்னேஷ் சிவன் இயக்கத்தில் LIK என்ற படத்திலும் அறிமுக இயக்குனர் கீர்த்தீஸ்வரன் இயக்கத்தில் ‘ட்யூட்’ என்ற படத்திலும் நடித்துள்ளார். இந்த இரண்டு படங்களுமே இறுதிகட்டத்தில் உள்ளன. இந்நிலையில் LIK திரைப்படத்தின் ரிலீஸ் தற்போது மாற்றப்பட்டு தீபாவளியை முன்னிட்டு அக்டோபர் 17 ஆம் தேதி ரிலீஸாகவுள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பூஜையோடு கைவிடப்பட்டதா பிரபுதேவா- வடிவேலு கூட்டணி படம்!

பூஜையோடு கைவிடப்பட்டதா பிரபுதேவா- வடிவேலு கூட்டணி படம்!தமிழ் சினிமாவில் நடன அமைப்பாளராக இருந்து, ஹீரோவாக பல படங்களில் நடித்த பின்னர் போக்கிரி படம் மூலம் வெற்றிகரமான இயக்குநராக வலம் வந்தவர் பிரபுதேவா. இவர் பாலிவுட் சென்று அங்கும் வெற்றிகரமான இயக்குநராக வலம் வந்தார். ஆனால், அவரது சமீபத்தைய படங்கள் எதுவும் வெற்றிபெறவில்லை.

ரஜினி கொடுத்த அப்டேட்டால் நிம்மதி பெருமூச்சு விட்ட சூர்யாவின் ‘கருப்பு’ படக்குழு!

ரஜினி கொடுத்த அப்டேட்டால் நிம்மதி பெருமூச்சு விட்ட சூர்யாவின் ‘கருப்பு’ படக்குழு!ஆர் ஜே பாலாஜி இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் ‘கருப்பு’ படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார் சூர்யா. இந்த படத்தை டிரீம் வாரியர்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்க, சாய் அப்யங்கர் இசையமைக்கிறார். படத்தில் கதாநாயகியாக த்ரிஷா ஒப்பந்தம் ஆகியுள்ளார். மற்ற முக்கியக் கதாபாத்திரங்களில் நட்டி நட்ராஜ், ஸ்வாஸிகா மற்றும் ஆர் ஜே பாலாஜி உள்ளிட்டவர்கள் நடிக்கின்றனர்.

‘பிக் பாஸ் 9’ நிகழ்ச்சிக்கு செல்லும் 2 ஹார்ட் பீட் நட்சத்திரங்கள்.. யார் யார்?

‘பிக் பாஸ் 9’ நிகழ்ச்சிக்கு செல்லும் 2 ஹார்ட் பீட் நட்சத்திரங்கள்.. யார் யார்?விஜய் டிவியில் விரைவில் தொடங்கவுள்ள 'பிக் பாஸ் சீசன் 9' நிகழ்ச்சியில், 'ஹார்ட் பீட்' என்ற இணைய தொடரில் நடித்து வரும் நடிகர் ரோஷன் கலந்துகொள்ளவிருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

பனீர்க்கு பதிலாக ஸ்விகியில் வந்த சிக்கன்.. அடுத்த நொடியே வாந்தி! - சாக்‌ஷி அகர்வால் பரபரப்பு புகார்!

பனீர்க்கு பதிலாக ஸ்விகியில் வந்த சிக்கன்.. அடுத்த நொடியே வாந்தி! - சாக்‌ஷி அகர்வால் பரபரப்பு புகார்!பிரபல உணவு டெலிவரி செயலியான ஸ்விகியில் பனீர் உணவை ஆர்டர் செய்த தனக்கு சிக்கனை கொடுத்ததாக சாக்‌ஷி அகர்வால் பகீர் புகார் அளித்துள்ளார்.

