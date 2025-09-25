வியாழன், 25 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. உலகச் செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 25 செப்டம்பர் 2025 (12:12 IST)

உணவுக்காக காத்திருந்த அப்பாவிகள் மீது இஸ்ரேல் தாக்குதல்.. காசாவில் 80 பேர் பலி..!

உணவுக்காக காத்திருந்த அப்பாவிகள் மீது இஸ்ரேல் தாக்குதல்.. காசாவில் 80 பேர் பலி..!
காசா பகுதியில் இஸ்ரேல் ராணுவம் நடத்திய கடுமையான வான்வழி தாக்குதலில், குழந்தைகள் உட்பட சுமார் 80 பாலஸ்தீனியர்கள் கொல்லப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த தாக்குதல், நிவாரண முகாம்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் கூடும் இடங்களை இலக்கு வைத்து நடத்தப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.
 
நேற்று தராஜ் மாவட்டத்தில் உள்ள பிராஸ் சந்தையில் நடத்தப்பட்ட குண்டுவீச்சில் பெண்கள், குழந்தைகள் உட்பட 20 பேர் கொல்லப்பட்டனர். உதவிப் பொருட்கள் வாங்க வரிசையில் காத்திருந்த மக்கள் மீதும் இஸ்ரேல் ராணுவம் துப்பாக்கி சூடு நடத்தியதாக கூறப்படுகிறது. இந்த தாக்குதலில் பலர் உயிரிழந்த நிலையில், தெற்கு காசாவில் உள்ள மருத்துவமனைகளுக்கு ஏராளமான உடல்கள் கொண்டுவரப்படுவதாக மருத்துவமனை வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
 
தாக்குதல்கள் ஹமாஸ் போராளிகளை இலக்காக கொண்டவை என இஸ்ரேல் கூறினாலும், அப்பாவி மக்கள் பலர் கொல்லப்பட்டு வருவதாக காசா சுகாதாரத் துறையும், ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் மனித உரிமைகள் அலுவலகமும் குற்றம் சாட்டியுள்ளன. 
 
உணவு மற்றும் உதவிகளுக்காகக் காத்திருக்கும் மக்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்படுவது மனித உரிமை மீறல் என்றும் சர்வதேச அளவில் கண்டனங்கள் வலுத்து வருகின்றன.
 
Edited by Mahendran

சிபிஎஸ்இ 10 மற்றும் 12-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு அட்டவணை வெளியீடு: பிப்ரவரி 17 முதல் ஏப்ரல் 9 வரை..!

சிபிஎஸ்இ 10 மற்றும் 12-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு அட்டவணை வெளியீடு: பிப்ரவரி 17 முதல் ஏப்ரல் 9 வரை..!சிபிஎஸ்இ 2026-ஆம் ஆண்டுக்கான 10 மற்றும் 12-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வுக்கான தற்காலிக அட்டவணையை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி, தேர்வுகள் பிப்ரவரி 17 அன்று தொடங்கி, ஏப்ரல் 9 வரை நடைபெறும்.

தமிழக அரசின் முதன்மைச் செயலர் பீலா வெங்கடேசன் மறைவு.. முதல்வர் நேரில் அஞ்சலி..!

தமிழக அரசின் முதன்மைச் செயலர் பீலா வெங்கடேசன் மறைவு.. முதல்வர் நேரில் அஞ்சலி..!முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின், தமிழக அரசின் முதன்மைச் செயலர் பீலா வெங்கடேசன் உடலுக்கு இன்று காலை நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினார்.

முடிவுக்கு வருகிறது தெருநாய் தொல்லை!? சென்னையில் நாய் பராமரிப்பு மையம்! - மாநகராட்சி முடிவு!

முடிவுக்கு வருகிறது தெருநாய் தொல்லை!? சென்னையில் நாய் பராமரிப்பு மையம்! - மாநகராட்சி முடிவு!சென்னையில் தெருநாய்கள் தொல்லை அதிகரித்து வரும் நிலையில் தெருநாய்கள் பராமரிப்பு மையங்களை அமைக்க சென்னை மாநகராட்சி முடிவு செய்துள்ளது.

நேபாளம் போல் வன்முறைக்கு திட்டமா? லடாக் கலவரம் தொடர்பாக காங்கிரஸ் கவுன்சிலர் மீது வழக்குப்பதிவு..!

நேபாளம் போல் வன்முறைக்கு திட்டமா? லடாக் கலவரம் தொடர்பாக காங்கிரஸ் கவுன்சிலர் மீது வழக்குப்பதிவு..!லடாக்கில் நேற்று நடந்த பெரும் வன்முறைக்கு காரணமாக காங்கிரஸ் கவுன்சிலர் மீது காவல்துறை வழக்கு பதிவு செய்துள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது,

சீமான், விஜயலட்சுமி இருவருமே மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்: உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு..!

சீமான், விஜயலட்சுமி இருவருமே மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும்: உச்சநீதிமன்றம் உத்தரவு..!நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமானுக்கும், நடிகை விஜயலட்சுமிக்கும் இடையிலான வழக்கில், இரு தரப்பினரும் ஒருவருக்கொருவர் மன்னிப்பு கேட்டு வழக்குகளை வாபஸ் பெற வேண்டும் என உச்ச நீதிமன்றம் அதிரடி உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com