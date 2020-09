’குட்டி ஸ்டோரி’ தெரியும், அது என்ன ‘குட்டி லவ் ஸ்டோரி”: கெளதம் மேனன் வெளியிட்ட வீடியோ

இந்த நிலையில் தற்போது தமிழ் சினிமாவின் 4 முன்னணி இயக்குனர்களான கௌதம் மேனன், ஏ.எல்.விஜய், வெங்கட் பிரபு மற்றும் நலன் குமாரசாமி ஆகிய நால்வரும் இணைந்து ஆந்தாலஜி திரைப்படம் ஒன்றை இயக்க உள்ளனர்



‘குட்டி லவ் ஸ்டோரி’ என்ற டைட்டில் கொண்ட இந்த திரைப்படத்தில் நான்கு கதைகள் இருக்கும் என்பதும் நான்கையும் நான்கு இயக்குனர்கள் தனித்தனியாக இயக்கவுள்ளனர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது. இதுகுறித்த புரோமோ வீடியோ ஒன்றை கௌதம் மேனன் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார் என்பதும் இந்த வீடியோ தற்போது ரசிகர்களால் பாராட்டப்பட்டு வருகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த ஆந்தாலஜி திரைப்படம் மிக விரைவில் ஓடிடி பிளாட்பாரத்தில் வர உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

