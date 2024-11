பொண்டாட்டினு சொல்லி என்ன பேசியிருக்கு இந்த பொம்பள? ஜோதிகாவை வறுத்தெடுத்த சுசித்ரா

அதோடு, இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சா எழுதணும் அல்லது வேறு யாரையாவது எழுத வைத்து சொல்லணும். i am so proud of surya என்று எழுதி இருக்கிறாள். மேலும் என்னைக்காவது சினிமாவை தாங்கிப் படிக்கணும்னு சூர்யா இதற்கு முன் சொல்லிருக்கானா?" எனவும் அவர் கூறியுள்ளார்.