3 நாட்களில் ரூ.126.64 கோடி வசூலித்த ‘கங்குவா’.. நெகட்டிவ் விமர்சனத்தையும் தாண்டி சாதனை..!

சூர்யா நடித்த ‘கங்குவா’ திரைப்படம் கடந்த 14ஆம் தேதி வெளியான நிலையில், இந்த படத்திற்கு ஏராளமான நெகட்டிவ் விமர்சனங்கள் வெளிவந்தன. இதனால், இந்த படத்தின் வசூல் பெரும் அளவு பாதிக்கப்படும் என்று கூறப்பட்ட நிலையில், மூன்றே நாட்களில் இந்த படம் 125 கோடியை விட அதிகமாக வசூல் செய்திருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.





சூர்யா நடிப்பில், சிறுத்தை சிவா இயக்கத்தில், தேவி ஸ்ரீ பிரசாத் இசையில் உருவான ‘கங்குவா’ திரைப்படத்தின் முதல் நாள் முதல் காட்சி முடிந்தவுடன் சமூக வலைதளங்களில் ஏராளமான நெகட்டிவ் விமர்சனங்கள் எழுந்தன. முன்னணி ஊடகங்கள் கூட இந்த படத்திற்கு நெகட்டிவ் விமர்சனங்களையே தந்தன.





ஆனால், முதல் நாளில் 50 கோடியையும், இரண்டாவது நாளில் 80 கோடியையும் தாண்டிய இந்த படத்தின் வசூல், மூன்றாவது நாளில் 126.64 கோடி வசூல் செய்ததாக, இந்த படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனமான ஸ்டுடியோ க்ரீன்

நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.





இந்த படத்தின் தயாரிப்பு செலவு 350 கோடி ரூபாய் என்று கூறப்படும் நிலையில், இன்னும் சுமார் 230 கோடி வசூல் செய்தால் மட்டுமே போட்ட பணத்தை எடுக்க முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. நேற்றைய வசூலை சேர்த்தால் கிட்டத்தட்ட 200 கோடியை நெருங்கி இருந்தாலும், இன்னும் 150 கோடி வரை வசூல் செய்ய வேண்டிய நிலை உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.





இன்று முதல் வேலை நாள் என்பதால், இந்த படத்திற்கு எந்த அளவுக்கு கூட்டம் வரும் என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.







Edited by Siva

#Kanguva Soaring strong across borders and barriers ????????



Worldwide 3 Day gross: 127.64 Crores ????



Book your tickets here for #Kanguva

???? https://t.co/aG93NEBPMQ #KanguvaRunningSuccessfully@Suriya_offl @thedeol @directorsiva @DishPatani @ThisIsDSP #StudioGreen… pic.twitter.com/1wwqCTHKkH