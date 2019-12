10 லட்சம் நிவாரணம் கொடுங்கள் - மித்ரனுக்கு பதில் கடிதம் எழுதிய பாக்யராஜ் !

ஹீரோ கதை திருட்டு விவகாரத்தில் பாதிக்கப்பட்ட உதவி இயக்குனர் போஸ்கோ பிரபுவுக்கு 10 லட்சம் நிவாரணம் கொடுக்க வேண்டும் என இயக்குனர் பாக்யராஜ் மித்ரனுக்குக் கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

சிவகார்த்திகேயன் நடித்த ‘ஹீரோ’ படத்தின் தன்னுடையது என உதவி இயக்குனர் போஸ்கோ பிரபு கதாசிரியர்கள் சங்கத்தில் புகாரளித்தார். இதை விசாரித்த கதாசிரியர்கள் சங்கம் இரு கதைகளும் ஒரே மாதிரி இருப்பதாக போஸ்கோ பிரபுவுக்கு ஆதரவாக கடிதம் கொடுத்தது. இது சம்மந்தமாக இயக்குனர் பி.எஸ்.மித்ரன், தென்னிந்திய திரைப்பட எழுத்தாளர்கள்‌ சங்கத்திற்கு விளக்கக் கடிதம் அனுப்பினார்.



இந்நிலையில் இயக்குனர் மிதரனோடு கதாசிரியர்கள் சங்கம் நேற்று பேச்சுவார்த்தை நடத்தியது. அது சம்மந்தமாக இயக்குனர் மித்ரனுக்கு கதாசிரியர்கள் சங்கத் தலைவர் பாக்யராஜ் கடிதம் எழுதியுள்ளார். ‘நேற்று எங்கள் சங்கத்தின் செயற்குழு கூட்டத்திற்கு மரியாதை தந்து தாங்கள் வந்து ஒத்துழைப்பு தந்ததற்கு எனது மனமார்ந்த நன்றி. நேற்று நடந்த விவாதத்தின்போது நீங்கள் "நான் கதாசிரியர்களை மதிக்கிறேன். அவர்களுக்கு உரிய கெளரவம் கொடுப்பதைக் கடமையாக நினைக்கிறேன்" என்று கூறியது சங்கத்து அங்கத்தினர் அனைவரையும் பெரிதும் கௌரவப்படுத்தியது.



புகாருக்காக உங்களிடம் நாங்கள் கேள்வி எழுப்பியது, உங்களுக்கு எவ்வளவு மனக்காயத்தை உண்டாக்கியது என்பதை உங்கள் பேச்சிலிருந்து உணர முடிகிறது. ஒரே ஒரு நிமிடம் பொறுமையாக தாங்கள் சிந்தித்தால், கதையைப் பறிகொடுத்தவருக்கும் அதே காயம் இருப்பது உங்களுக்குப் புரியக்கூடும். அதற்கு நான் காரணமல்ல என்று உங்கள் தரப்பில் கூறினாலும், அவர் யோசித்த அதே விஷயம் தங்கள் கதையின் மையக் கருத்தாக இருப்பதை மறுக்க முடியாது.



"தங்கை - அவளது கண்டுபிடிப்பு - வில்லன் அதை மறைத்து மோசடி செய்து மாற்றுதல் - அதனால் தங்கை தற்கொலை - பின் வில்லன் செய்த தவறை ஹீரோ அம்பலப்படுத்துதல்" - இவ்வளவு ஒற்றுமைகளும் இருப்பதால், சங்க உறுப்பினர்கள் தவிர்க்க முடியாமல் மனம் ஒத்து ஒரு தீர்மானத்திற்கு வந்துள்ளதை தங்களுக்குத் தெரிவிக்க வேண்டியது எனது கடமை.



நான் தவறு செய்யவில்லை என்ற உங்கள் வாதத்தை ஏற்கிறோம். ஆனால், புகார் கொடுத்த ஒரு எழுத்தாளர் யோசித்து, சங்கத்தில் உங்களுக்கு முன்பே அவர் பதிவு செய்த விஷயம், உங்கள் கதையிலும் வந்துள்ளதை நீங்கள் அனுப்பிய உங்கள் கதைச்சுருக்கத்திலேயே இருக்கிறது. அதை நீங்கள் மறுக்க முடியாது.

'IGNORANCE IS NOT AN EXCUSE' தங்களுக்குத் தெரியாமல் நடந்திருந்தாலும் தவறு நடந்துள்ளது. தங்களுக்குப் புரிகிறதல்லவா...?



தாங்கள் மூன்று கதாசிரியர்களை வைத்து விவாதித்துதான் இந்தக் கதையைப் படமாக்கியதாகக் கூறினீர்கள். அதன்படி நீங்கள் ஏற்கெனவே விவாதித்த மூன்று கதாசிரியர்களுடன் இவரையும் நான்காவதாகச் சேர்த்து அவர்களுக்குத் தந்த அதே ஊதியம் ரூ.10 லட்சத்தை இவருக்கும் தர வேண்டுகிறேன்.



பாதிக்கப்பட்ட சக எழுத்தாளருக்கு, ஒரு நிவாரணமாக நீங்கள் உதவியதாகப் பதிவு செய்கிறேன். பெரிய மனதுடன் சங்கத்திற்கு ஒத்துழைப்பு தர வேண்டுகிறேன். தங்களது பட வெற்றிக்கு முன்கூட்டியே எனது நல்வாழ்த்துகள் நன்றி'' எனத் தெரிவித்துள்ளார்.