''ஜெயிலர் ''பட ஷூட்டிங்கில் நடிகை தமன்னா..வைரலாகும் புகைப்படம்

ஜெயிலர் பட ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டின் எடுக்கப்பட்ட நடிகை தமன்னாவின் புகைப்படம் வைரலாகி வருகிறது.





பீஸ்ட் பட வெற்றிக்குப்பின், இயக்குனர் நெல்சன் இயக்கத்தில் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகந்த் நடிக்கும் படம் ஜெயிலர்.





இப்படத்தில், நடிகர் ரஜினியுடன் இணைந்து, தமன்னா, ரம்யா கிருஷ்ணன், யோகி பாபு, வசந்த் ரவி ஆகியோர் நடிக்கின்றனர்.





பான் இந்தியா படமாக இப்படம் உருவாகவுள்ளதால், கன்னட சூப்பர் ஸ்டார் சிவராஜ் சிவகுமார், மோகன்லல் ஆகியோரும் முக்கிய வேடத்தில் நடிக்கின்றனர்.





இந்த படத்தின் ஷூட்டிங் வேகமாக நடந்து வரும் நிலையில், சமீபத்தில், தெலுங்கு சினிமாவின் பிரபல நடிகர் சுனில் இப்படத்தில் இணைந்தார், இதுகுறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை சன்பிக்சர்ஸ் வெளியிட்டது.





இந்த நிலையில், இன்று நடிகை தமன்னா, ஜெயிலர் பட ஷுட்டிங் ஸ்பாட்டில் இருக்கும் புகைப்படத்தை வெளியிட்டுள்ளனர். இது வைரலாகி வருகிறது.

