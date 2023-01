'கேஜிஎஃப்' பட வசூலை முறியடித்த 'பதான்' பட டிக்கெட் முன்பதிவு!

பிரபல பாலிவுட் நடிகர் ஷாருக்கான் நடிப்பில் , இயக்குனர் சித்தார்த் ஆனந்த் இயக்கும் புதிய படம் பதான். இப்படத்தில் ஷாருக்கானுக்கு ஜோடியாக தீபிகா படுகோன் நடித்துள்ளார். வில்லனாக ஜான் ஆபிரகாம் நடித்துள்ளார்.





இப்படத்தின் டீசர் ஷாருக்கான் பிறந்த நாளையொட்டி கடந்தாண்டு நவம்பர் 2 ஆம் தேதி ரிலீஸானது.





ரூ.250 கோடியில் பெரிய பட்ஜெட்டில் உருவாகியுள்ள பதான் படம் வரும் ஜனவரி ஜனவரி 25 ஆம் தேதி, ரிலீசாகவுள்ளது. ஏற்கனவே, இப்படதிதில், விஷால் தாதியான், விஷால் சேகர், சேகர் ராஜ்வியனி ஆகியோர் இசையமைப்பில் உருவான பாடல்கள் வெளியாகி இணையத்தில் வைரலானது.





கடந்தாண்டு பாலிவுட் படங்கள் வெளியாகி கலவையான விமர்சனங்கள் வந்த நிலையில், இப்படத்தின் டிக்கெட் முன்பதி ஜெர்மனியில் கேஜிஎஃப் -2 படத்தின் வாழ்நாள் வசூலை முறியடித்துள்ளது.





பதான் படத்திற்கு ஜெர்மனியில் 2022 ஆம் ஆண்டு டிசம்பரில் முன்பதிவு தொடங்கியது. 8500 டிக்கெட்டுகளுக்கு மேல் விற்பனையாகியுள்ளதாகவும, இதன் மூலம் 1.5 லட்சம் யூரோக்கள் வசூலாகியுள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகிறது.





இதற்கு முன் பொன்னியின் செல்வன் படம்தான் ஐரோப்பாவில் அ திக வசூல் செய்த படங்கலில் முன்னிலையில் இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Booked my Tickets for #Pathaan 7.30 am Show.. Tickets getting sold out like hot cakes.. Kolkata Srkians - See you there on 25th Jan !! #ShahRukhKhan pic.twitter.com/7cxBNimlAo