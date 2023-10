விஜய் 68 பட பூஜை.....பிரபல நடிகர்கள் பங்கேற்பு...வைரல் புகைப்படம்

தமிழ் சினிமாவின் முன்னணி நடிகர் விஜய். இவர் நடிப்பில் இயக்குனர் வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் உருவாகவுள்ல படம் 'விஜய்68'.





இந்த படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு சில மாதங்களுக்கு முன்னர் வெளியான நிலையில் இசையமைப்பாளராக யுவன் ஷங்கர் ராஜா ஒப்பந்தமாகியுள்ளார். படத்தை ஏஜிஎஸ் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. இந்த படத்துக்கான திரைக்கதை அமைக்கும் வேலைகள் இப்போது நடந்து வருகின்றன.





இந்த படத்தில் பிரசாந்த் மற்றும் பிரபுதேவா ஆகிய இருவரும் முக்கிய வேடத்தில் நடிக்கவுள்ளனர்.





சமீபத்தில், இப்பட டெஸ்ட் ஷூட்டிங் அமெரிக்காவில் நடைபெற்ற நிலையில், இன்று விஜய்68 பட பூஜை சென்னை பிரசாத் ஸ்டுடியோவில் நடைபெற்றது.





இந்த நிகழ்ச்சியில், விஜய், சினேகா, லைலா, பிரசாந்த், வைபவ்,வெங்கட்பிரபு உள்ளிட்ட பல பிரபலங்கள் பங்கேற்றனர. இப்படம் ஒரு குடும்பப் படம் என்ற தகவல் வெளியாகிறது.

And it began!! #Thalapathy68 with all ur love and wishes!!! This is gonna be a fun roller coaster ride!! And all pics and updates after namma #Leo release!!