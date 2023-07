வட அமெரிக்காவில் அதிக இடங்களில் ரிலீஸாகும் பிரபாஸின் சலார்!

பிரபாஸ், ஸ்ருதிஹாசன் மற்றும் பிருத்விராஜ் ஆகியோர் நடிப்பில், கேஜி எஃப் படத்தை இயக்கிய பிரசாந்த் நீல் இயக்கியுள்ள படம் சலார். இப்படத்தை ஹோம்பாலே பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது.





தெலுங்கு சினிமாவின் முன்னணி பிரபாஸ் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ‘சலார்’ படத்தின் டீசர் கடந்த ஜூலை 6 ஆம் தேதி அதிகாலை வெளியாகி இணையத்தில் வரவேற்பைப் பெற்றது.





இப்படத்தின் டீசர் அனைத்து மொழிகளிலும் சேர்த்து பல கோடிப் பேரால் பார்க்கப்பட்டு சாதனைப் படைத்துள்ளது.





இந்த படம் இன்னும் வெளியாகாத நிலையில், ஓடிடி வெளியீட்டு உரிமை மட்டும் ரூ.200 கோடிக்கு வியாபாரம் ஆகியுள்ளதாக தகவல் வெளியானது.





இந்த நிலையில் பிரபாஸில் சலார் திரைப்படம் அரும் செப்டம்பர் 27 ஆம் தேதி வட அமெரிக்காவில் 1979 இடங்களில் ரிலீஸாகவுள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வ தகவல் வெளியாகிறது.





வட அமெரிக்காவில் ஒரு இந்திய நடிகரின் படம் அதிக இடங்களில் ரிலீஸ் செய்வது இதுவே முதல் முறை என்பதால் இப்படத்திற்கு மேலும் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. வசூல் சாதனை படைக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.





இதனால் ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

PAN World star #Prabhas' #Salaar to release in a MASSIVE 1979 locations in North America.



ALL TIME RECORD RELEASE FOR ANY INDIAN FILM.



