குணமாகிய பின்னர் கோஃல்ப் விளையாடிய கபில்தேவ்: வைரலாகும் வீடியோ!

மருத்துவமனையிலிருந்து வீடு திரும்பிய கபில்தேவ் அவர்களுக்கு முன்னால், இந்நாள் கிரிக்கெட் வீரர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த நிலையில் தற்போது கபில்தேவ் குணமாகி வீட்டிற்கு வந்த பின்னர் சுறுசுறுப்பாக இருப்பதாகவும் முன்பு மாதிரியே அவர் அனைத்து பணிகளிலும் ஈடுபட்டு வருவதாகவும் தகவல்கள் வெளிவந்துள்ளன

இந்த நிலையில் சற்று முன்னர் கபில்தேவ் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் கோஃல்ப் விளையாடுவது போன்ற வீடியோ ஒன்றை பதிவு செய்துள்ளார்.அந்த வீடியோவில் அவர் சுறுசுறுப்பாக கோல்ஃப் விளையாடும் காட்சிகள் உள்ளன. இதனை அடுத்து அவர் மீண்டும் முற்றிலும் குணமாகி சுறுசுறுப்பாக உள்ளது உறுதியாகின்றது. இந்த வீடியோ தற்போது கபில்தேவ் ரசிகர்களிடையே வைரலாகி வருகிறது

Good to be back on the Golf Course .... pic.twitter.com/M3V6D7KEoF