அவர் சமீபத்தில் அனைத்துச் சர்வதேசக் கிரிக்கெட்டிலிருந்தும் ஓய்வு பெற்றார். டி-20 ஐபிஎல் 2020 போட்டியிலும் அவர் தலைமையிலான சென்னை அணி பலத்தை விமர்சனங்களைச் சந்தித்தது.இந்நிலையில் தற்போது, ஆஸ்திரேலியா சென்றுள்ள இந்திய கிரிக்கெட் அணி. ஒருநாள் போட்டில் கோட்டைவிட்டாலும்கூட டி-20 தொடரை வென்றுள்ளது.இந்நிலையில்

மைதானத்தில் இருந்த ரசிகர்கள் கோலியிடம், We Miss You Dhoni என எழுதப்பட்டிருந்த பதாகைகளைக் காண்பித்தனர்.அதற்கு கோலி me too என்று பதிலளித்தார்.இதுகுறித்த ஹேஸ்டேக் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.