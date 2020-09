ஐபிஎல் வரலாற்றில் முதல்முறையாக கடைசி இடத்தில் சிஎஸ்கே: ரசிகர்கள் அதிருப்தி

13 ஆண்டுகால ஐபிஎல் வரலாற்றில் முதல் முதலாக புள்ளிகள் பட்டியலில் சிஎஸ்கே அணி கடைசி இடத்தை பிடித்துள்ளது அவ்வணியின் ரசிகர்களை பெரும் அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்கி உள்ளது



கடந்த 12 ஆண்டுகளில் ஐபிஎல் போட்டியில் விளையாடி வரும் சிஎஸ்கே அணி புள்ளிகள் பட்டியலில் எப்போதும் முன்னணியில் இருந்து வந்துள்ளது. இந்த நிலையில் நேற்று வரை ஏழாவது இடத்தில் இருந்த சிஎஸ்கே அணி, நேற்று சன் ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி வெற்றி பெற்றதை அடுத்து 8-வது இடத்திற்கு பின்னுக்கு தள்ளப்பட்டது



எட்டாவது இடத்தில் இருந்து ஹைதராபாத் அணி தற்போது ஆறாவது இடத்திற்கு முன்னேறியுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அதேபோல் நேற்று தோல்வி அடைந்ததால் டெல்லி அணி முதலிடத்தை இழந்து இரண்டாவது இடத்துக்கு தள்ளப்பட்டது



தற்போது முதலிடத்தில் ராஜஸ்தான் அணி உள்ளது என்பதும், பெங்களூர், பஞ்சாப் மற்றும் மும்பை அணிகள் 3 முதல் 5 ஆவது இடத்தில் உள்ளன என்பதும், கொல்கத்தா ஏழாவது இடத்தில் உள்ளது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது

A look at the Points Table after Match 11 of #Dream11IPL. pic.twitter.com/NT3MW4O7fS