வெள்ளி, 16 ஜனவரி 2026
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 16 ஜனவரி 2026 (12:51 IST)

பொங்கல்னு சொல்லிதானே சிபிஐகிட்ட லீவ் கேட்டீங்க!... ஏன் கொண்டாடல?!..

vijay
நடிகர் விஜய் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்கிற அரசியல் கட்சியை துவங்கி கடந்த 2 வருடங்காளாகவே அரசியல்வதியாகவும் செயல்பட்டு வருகிறார். துவக்கத்தில் அவரை பனையூர் அரசியல்வாதி என நக்கலடித்தார்கள். ஆனால், தற்போது விஜய் பொதுக்கூட்டங்களில் கலந்துகொள்கிறார்.

ஒருபக்கம், கரூர் சம்பவம் காரணமாக சிபிஐ விசாரணையிலும் விஜய் சிக்கியிருக்கிறார். சில நாட்களுக்கு முன்பு டெல்லிக்கு நேரில் சென்று சிபிஐ அலுவலகத்திற்கு நேரில் சென்று விசாரணையில் ஆஜரானார். அப்போது சிபிஐ அதிகாரிகள் கரூர் சம்பவம் தொடர்பாக பல கேள்விகளை அவரிடம் கேட்டனர்.

அதன்பின் அடுத்தநாளும் சிபிஐ விசாரணைக்கு அவர் ஆஜராவதாக இருந்தது. ஆனால், பொங்கல் பண்டிகை இருப்பதால் பல நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொள்ள வேண்டும்.. பொங்கல் முடிந்து ஒரு நாளில் மீண்டும் விசாரணைக்கு வருகிறேன் என விஜய் சொன்னதால் சிபிஐ அதிகாரிகள் அதை ஏற்றுக்கொண்டனர். எனவே, அடுத்த நாளே சென்னை திரும்பினார் விஜய்.

ஆனால், இப்போதுவரை விஜய் பொங்கல் விழாவை கொண்டாடவில்லை. இது தொடர்பாக எந்த புகைப்படங்களை விஜயோ, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் அதிகாரப்பூர்வ சமூகவலைத்தள பக்கங்களிலோ வெளியாகவில்லை. இதையடுத்து, கிறிஸ்துமஸ் விழாவை கொண்டாடிய விஜய் ஏன் பொங்கலை கொண்டாடவில்லை. பிரதமர் மோடியே பொங்கலை கொண்டாடியபோது நீங்கள் கொண்டாடமாட்டீர்களா?’ என நெட்டிசன்கள் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.

ஓய்வுபெற்ற ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட தங்க முலாம் பூசப்பட்ட வெள்ளி நாணயங்கள் போலியா? அதிர்ச்சி தகவல்..!

ஓய்வுபெற்ற ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட தங்க முலாம் பூசப்பட்ட வெள்ளி நாணயங்கள் போலியா? அதிர்ச்சி தகவல்..!இந்திய இரயில்வேயில் பல தசாப்தங்களாக பணியாற்றி ஓய்வுபெற்ற ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட கௌரவ சின்னமான "தங்க முலாம் பூசப்பட்ட வெள்ளி நாணயங்கள்" போலியானவை என்பது கண்டறியப்பட்டு பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. முப்பத்தாறு ஆண்டுகால சேவைக்கு பின் 2025 ஜனவரியில் ஓய்வுபெற்ற ஹஸ்ரத் ஜஹான் போன்ற ஆயிரக்கணக்கான ஊழியர்கள், 99 சதவீதம் வெள்ளி என்று நம்பி வாங்கிய இந்த நாணயங்கள் உண்மையில் செம்பினால் ஆனவை என தெரியவந்துள்ளது.

பொங்கலுக்கு பிறகு அதிரடியாக குறைந்த தங்கம் விலை.. இன்றைய நிலவரம் என்ன?

பொங்கலுக்கு பிறகு அதிரடியாக குறைந்த தங்கம் விலை.. இன்றைய நிலவரம் என்ன?புத்தாண்டின் தொடக்கத்திலிருந்தே தங்கத்தின் விலை யாரும் எதிர்பாராத வகையில் உச்சத்தை தொட்டு, நகை வாங்குவோரை திகைக்க செய்தது. கடந்த ஒரு வாரத்திற்கும் மேலாகத் தங்கம் விலை ஏறுமுகமாகவே இருந்து வந்த நிலையில், பொங்கல் திருநாளன்றும் விலை உயர்வு தொடர்ந்தது. அதன்படி, நேற்று 22 காரட் தங்கம் கிராமுக்கு 10 ரூபாய் அதிகரித்து 13,290 ரூபாய்க்கும், சவரனுக்கு 80 ரூபாய் உயர்ந்து 1,06,320 ரூபாய்க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

ஆட்டத்தை ஆரம்பித்த அமெரிக்கா!.. வெனிசுலா எண்ணெய் கப்பல் பறிமுதல்!...

ஆட்டத்தை ஆரம்பித்த அமெரிக்கா!.. வெனிசுலா எண்ணெய் கப்பல் பறிமுதல்!...அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் ஆட்சிப் பொறுப்புக்கு வந்ததிலிருந்தே பல அதிரடியான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

1000 காளைகள்!.. 600 வீரர்கள்!. அனல் பறக்கும் பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு!...

1000 காளைகள்!.. 600 வீரர்கள்!. அனல் பறக்கும் பாலமேடு ஜல்லிக்கட்டு!...உலகமெங்கும் உள்ள தமிழ் மக்கள் இன்று மாட்டுப்பொங்கலை கொண்டாடவிருக்கிறார்கள்.

டிக்கெட் புக் ஆகவே இல்லை.. பொங்கல் சிறப்பு ரயில்களை ரத்து செய்த ரயில்வே..!

டிக்கெட் புக் ஆகவே இல்லை.. பொங்கல் சிறப்பு ரயில்களை ரத்து செய்த ரயில்வே..!தெற்கு இரயில்வே வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பின்படி, குறைந்த அளவிலான பயணிகள் வருகை காரணமாக 2026 ஜனவரி 19 மற்றும் 21 ஆகிய தேதிகளில் இயக்கப்படவிருந்த சில பொங்கல் திருவிழா சிறப்பு இரயில்கள் முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. பயணிகள் தங்களின் பயண திட்டத்தை மாற்றியமைத்து கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.

