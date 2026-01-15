வியாழன், 15 ஜனவரி 2026
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 15 ஜனவரி 2026 (11:24 IST)

ஜனநாயகனை கைவிட்ட உச்சநீதிமன்றம்!.. பொங்கலுக்கு வெளியாவதில் சிக்கல்!...

விஜய் ரசிகர்கள் மிகவும் ஆவலாக எதிர்பார்த்து காத்திருக்கும் திரைப்படம் ஜனநாயகன். ஆனால் தணிக்கை முடிந்த நிலையில் மறுதணிக்கை செய்ய வேண்டும், அதற்கு மேலும் அவகாசம் வேண்டும் என சென்சார் போர்ட் சொன்னது. ஆனால் ரிலீஸ் தேதி நெருங்கியதால் தயாரிப்பாளர் தரப்பு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தது.

இந்த வழக்கை விசாரித்த தனி நீதிபதி பிடி.ஆஷா யுஏ சான்றிதழ் கொடுப்பதாக சொல்லிவிட்டு மீண்டும் மறுதணிக்கை என சொல்வதை ஏற்க முடியாது. எனவே சொன்னபடி சான்றிதழை கொடுக்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டார். ஆனால் உடனடியாக தணிக்கை வாரியம் மேல்முறையீடு செய்தது. அந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி தனி நீதிபதி தீர்ப்புக்கு தடை விதித்தார்.

எனவே ஜனநாயகன் திரைப்படம் திட்டமிட்டபடி ஜனவரி 9ம் தேதி வெளியாகவில்லை. இதைத்தொடர்ந்து படத்தை தயாரிப்பு நிறுவனம் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீட்டு மனு தாக்கல் செய்திருந்தது. இந்த வழக்கை இன்று விசாரித்த நீதிபதிகள் மேல்முறையீட்டு மனுவை தள்ளுபடி செய்தனர். அதோடு இந்த வழக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றத்திலேயே நடக்கட்டும்.. வருகிற 20-ஆம் தேதி இந்த வழக்கை விசாரிக்க வேண்டும் என உயர் நீதிமன்றத்திற்கு அவர்கள் உத்தரவிட்டனர்.

உச்சநீதிமன்றத்தில் தங்களுக்கு சாதகமாக தீர்ப்பு வரும் என எதிர்பார்த்த படதயாரிப்பு நிறுவனத்திற்கு இந்த தீர்ப்பு அதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறது. மேலும் விஜய் ரசிகர்களுக்கும் சோகத்தை கொடுத்திருக்கிறது.

