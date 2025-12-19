வெள்ளி, 19 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By BALA
Last Updated : வெள்ளி, 19 டிசம்பர் 2025 (19:36 IST)

SIR-க்கு பின் ஓட்டு இல்லாதவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்?!... வாங்க பார்ப்போம்..

SIR-க்கு பின் ஓட்டு இல்லாதவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும்?!... வாங்க பார்ப்போம்..
SIR - பணிகள் முடிந்துவிட்ட நிலையில் தமிழ்நாட்டில் மாவட்ட வாரியாக வரைவு வாக்காளர் பட்டியல் வெளியாகியுள்ளது. தற்போது எடுத்துள்ள தகவல்படி தமிழகத்தில் சுமார் 90 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்டோர் வாக்காளர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஒவ்வொரு மாவட்ட ஆட்சியரும் தங்கள் மாவட்ட வாக்காளர் பட்டியலை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள். சரியான முகவரியில் இல்லாதவர்கள், உயிரிழந்தவர்கள், முகவரி மாற்றியவர்கள், கண்டுபிடிக்க முடியாதவர்கள்,  இரட்டை பதிவு கொண்டவர்கள் ஆகியோரின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டிருக்கிறது.

வாக்காளர் பட்டியலில் உங்கள் பெயர் இருக்கிறதா என்பதை voters.eci.gov.in அல்லது electoralsearch.eci.gov.in ஆகிய இணையதளங்களில் தெரிந்து கொள்ள முடியும். அதில் வாக்காளர் புகைப்பட அடையாள அட்டை எண், பெயர், வயது, தொகுதி ஆகியவற்றை பதிவிட்டு தெரிந்துகொள்ள முடியும்.
 
இந்நிலையில், தற்போது வெளியாகியுள்ள லிஸ்ட்டில் பெயர் இல்லாதவர்கள் என்ன செய்யவேண்டும் என்கிற கேள்வி பலருக்கும் எழுந்திருக்கிறது. இந்நிலையில் தமிழக தேர்தல் அதிகாரி அர்ச்சனா பட்நாயக் அளித்திருக்கிறார்.
 
வரைவு வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் இல்லாதவர்கள் BLO-க்களை அணுகலாம். தேர்தல் ஆணையத்தின் அதிகாரப்பூர் இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம். மாவட்டம் தோறும் நடத்தப்படும் சிறப்பு முகாமில் விண்ணப்பிக்கலாம் என அவர் தெரிவித்திருக்கிறார். மேலும் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க வாக்குச்சாவடி வாரியாக சிறப்பு முகாம் நடைபெறும் எனவும் அவர் தெரிவித்திருக்கிறார். 
எனவே இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றை பொதுமக்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்.

வெள்ளை மாளிகையில் டிரம்ப் வைத்த கிறிஸ்துமஸ் விருந்து.. ’தசாவதாரம் பட நடிகை பங்கேற்பு..!

வெள்ளை மாளிகையில் டிரம்ப் வைத்த கிறிஸ்துமஸ் விருந்து.. ’தசாவதாரம் பட நடிகை பங்கேற்பு..!அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் வெள்ளை மாளிகையில் வழங்கிய பிரம்மாண்டமான கிறிஸ்துமஸ் விருந்தில் பாலிவுட் நடிகை மல்லிகா ஷெராவத் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்றார். வாஷிங்டனில் நேற்று இரவு நடைபெற்ற இந்த உயர்மட்ட நிகழ்வில் கலந்துகொள்ள அவருக்கு தனிப்பட்ட முறையில் அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்தது.

சென்னை வரைவு வாக்காளர் பட்டியல்.. கொளத்தூரில் 1 லட்சம்.. சேப்பாக்கத்தில் 89 ஆயிரம் பெயர்கள் நீக்கம்..!

சென்னை வரைவு வாக்காளர் பட்டியல்.. கொளத்தூரில் 1 லட்சம்.. சேப்பாக்கத்தில் 89 ஆயிரம் பெயர்கள் நீக்கம்..!சென்னையில் திருத்தப்பட்ட வரைவு வாக்காளர் பட்டியலை தேர்தல் ஆணையம் இன்று வெளியிட்டுள்ளது. இதில் முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் சுமார் 14.25 லட்சம் பேரின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. இது முந்தைய மொத்த வாக்காளர் எண்ணிக்கையில் மூன்றில் ஒரு பங்காகும்.

வங்கதேசம் போல் தான் மேற்குவங்கமும் உள்ளது.. சட்டம் ஒழுங்கு குறித்து பாஜக விமர்சனம்..!

வங்கதேசம் போல் தான் மேற்குவங்கமும் உள்ளது.. சட்டம் ஒழுங்கு குறித்து பாஜக விமர்சனம்..!மேற்கு வங்கத்தில் நிலவும் சட்டம்-ஒழுங்கு சீர்குலைவை அண்டை நாடான வங்கதேசத்தின் தற்போதைய நெருக்கடியுடன் ஒப்பிட்டு முதலமைச்சர் மம்தா பானர்ஜியை பாஜக கடுமையாக விமர்சித்துள்ளது.

விஜய் வரவால் தொங்கு சட்டமன்றம் அமைய வாய்ப்பா? என்ன சொல்கின்றனர் அரசியல் விமர்சகர்கள்..!

விஜய் வரவால் தொங்கு சட்டமன்றம் அமைய வாய்ப்பா? என்ன சொல்கின்றனர் அரசியல் விமர்சகர்கள்..!தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் ஒரு முக்கியமான திருப்புமுனையாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

சேலத்தில் மக்கள் சந்திப்பு!.. தேதி குறித்த விஜய்!... தவெகவினர் உற்சாகம்...

சேலத்தில் மக்கள் சந்திப்பு!.. தேதி குறித்த விஜய்!... தவெகவினர் உற்சாகம்...தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் 2 மாதங்களுக்கு முன்பு ஒவ்வொரு சனிக்கிழமையும் ஒவ்வொரு மாவட்டமாக சென்று மக்கள் சந்திப்பு கூட்டத்தை நடத்தினார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com