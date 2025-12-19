வெள்ளி, 19 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. பொழுதுபோக்கு
  2. சினிமா
  3. விமர்சனம்
Written By Bala
Last Updated : வெள்ளி, 19 டிசம்பர் 2025 (11:24 IST)

இந்த ஆண்டின் சிறந்த படைப்புகளில் ஒன்று: சிறை படத்தின் முதல் விமர்சனம் இதோ

இந்த ஆண்டின் சிறந்த படைப்புகளில் ஒன்று: சிறை படத்தின் முதல் விமர்சனம் இதோ
விக்ரம் பிரபு நடிப்பில் வருகிற 25ம் தேதி வெளியாக உள்ள படம் சிறை. இப்படத்தில் பிரபல தயாரிப்பாளர் லலித்குமாரின் மகன் அக்ஷய்குமார் இன்னொரு நாயகனாக நடிக்கிறார். படத்தின் கதாநாயகிகளாக அனிஷ்மா மற்றும் அனந்தா நடிகிறார்கள். ஐஸ்டின் பிரபாகரன் இசையில் உருவாகியுள்ள இந்த படத்தை  சுரேஷ் ராஜகுமாரி  இயக்கியுள்ளார். இவர் இயக்குனர் வெற்றிமாறனிடம் இணை இயக்குனராக பணியாற்றியுள்ளார். இவரின் முதல் படம் இது. விஜய் நடித்த மாஸ்டர் , லியோ படங்களை தயாரித்துள்ள லலித் குமாரே இப்படத்தையும் தயாரித்துள்ளார்.
 
இந்த நிலையில் இப்படத்தை சமீபத்தில் பார்த்த தயாரிப்பாளர் அருண் விஷ்வா இப்படம் குறித்த தனது கருத்தினை எக்ஸ் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார். அதில் சிறை இந்த ஆண்டின் சிறந்த படைப்புகளில் ஒன்று. அறிமுக இயக்குனர் சுரேஷ் ராஜகுமாரி மற்றும் அவரது குழு படத்தை சிறப்பாக எடுத்துள்ளனர். விக்ரம் பிரபு மற்றும்   அனைவருடைய  நடிப்பும் நன்றாக இருந்தது.
இந்த ஆண்டின் சிறந்த படைப்புகளில் ஒன்று: சிறை படத்தின் முதல் விமர்சனம் இதோ






















அறிமுக நடிகர் எல்.கே. அக்ஷய் குமார் தனது அறிமுகத்தை இப்படியொரு படத்தில் தொடங்கியது மிகவும் மகிழ்ச்சி என தெரிவித்துள்ளார்.

தேவைனா வந்து ஒட்டுறவரு நகுல்! மச்சானையும் துவம்சம் பண்ண ராஜகுமாரன்

தேவைனா வந்து ஒட்டுறவரு நகுல்! மச்சானையும் துவம்சம் பண்ண ராஜகுமாரன்நீ வருவாய் என, விண்ணுக்கும் மண்ணுக்கும் என தமிழ் சினிமாவில் குடும்பப் பாங்கான படங்களை எடுத்து தனக்கென ஒரு தனி இடத்தை தக்கவைத்துக் கொண்டவர் இயக்குனர் ராஜகுமாரன்.

4000 கோடி சொத்துக்கு அதிபதி! நாகர்ஜூனாவை பற்றி யாருக்கும் தெரியாத மறுபக்கம்

4000 கோடி சொத்துக்கு அதிபதி! நாகர்ஜூனாவை பற்றி யாருக்கும் தெரியாத மறுபக்கம்நாகர்ஜூனா என்றால் நம் மக்களுக்கு உடனே நியாபகம் வருவது சோனியா சோனியா சொக்க வைக்கும் சோனியா பாடல்தான்.

நெரிசலில் சிக்கிய நடிகை நிதி அகர்வால் விவகாரம்.. தாமாக முன்வந்து வழக்குப்பதிவு செய்த போலீஸ்..!

நெரிசலில் சிக்கிய நடிகை நிதி அகர்வால் விவகாரம்.. தாமாக முன்வந்து வழக்குப்பதிவு செய்த போலீஸ்..!ஐதராபாத்தில் உள்ள லுலு மாலில் நடைபெற்ற 'தி ராஜா சாப்' திரைப்படத்தின் பாடல் வெளியீட்டு விழாவின் போது, நடிகை நிதி அகர்வாலை ரசிகர்கள் கூட்டமாக சூழ்ந்து நெரிசலில் சிக்க வைத்தனர். இந்த சம்பவம் தொடர்பாக மால் நிர்வாகம் மற்றும் நிகழ்ச்சி ஏற்பாட்டாளர்கள் மீது குக்கட்பள்ளி காவல்துறையினர் தானாக முன்வந்து வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.

KGF இணை இயக்குனரின் 4 வயது மகன் லிப்டில் சிக்கி உயிரிழப்பு.. என்ன நடந்தது?

KGF இணை இயக்குனரின் 4 வயது மகன் லிப்டில் சிக்கி உயிரிழப்பு.. என்ன நடந்தது?பிரபல திரைப்பட இயக்குநர் கீர்த்தன் நாடகவுடாவின் நான்கு வயது மகன் சோனார்ஷ், லிப்டில் சிக்கி உயிரிழந்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

’பராசக்தி’ படத்தின் வில்லன் கேரக்டருக்கு முதலில் தேர்வு செய்தது ஜெயம் ரவி இல்லை: சுதா கொங்கரா..

’பராசக்தி’ படத்தின் வில்லன் கேரக்டருக்கு முதலில் தேர்வு செய்தது ஜெயம் ரவி இல்லை: சுதா கொங்கரா..சுதா கொங்காரா இயக்கத்தில் சிவகார்த்திகேயன் நடிப்பில் உருவாகி வரும் 'பராசக்தி' திரைப்படம் குறித்த முக்கிய தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com