சனி, 25 ஏப்ரல் 2026
  தேசியச் செய்திகள்
Written By சு. பாலகிருஷ்ணன்
Last Modified: சனி, 25 ஏப்ரல் 2026 (16:20 IST)

நாயை சுட்டெரிக்கும் வெயிலில் கட்டிப்போட்ட உரிமையாளர்: ரூ.1,050 அபராதம் விதித்து நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு

ஹரியானா மாநிலம் ஃபரிதாபாத்தில் தனது வீட்டில் வளர்த்து வந்த நாயை சுட்டெரிக்கும் வெயிலில் கட்டிப்போட்டு சித்திரவதை செய்த உரிமையாளருக்கு நீதிமன்றம் அபராதம் விதித்து தீர்ப்பளித்துள்ளது. விலங்குகள் மீதான வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்பட்டுள்ள இந்த தீர்ப்பு விலங்கு நல ஆர்வலர்கள் மத்தியில் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது.
 
ஹரியானா மாநிலம் ஃபரிதாபாத், செக்டார் 82-ல் உள்ள  புரி பிராணயம் என்ற அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் வசித்து வருபவர் தீபக் ஷர்மா. இவர் கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம், வெயில் கடுமையாக வாட்டி வதைத்த நேரத்தில், தனது வீட்டில் வளர்த்த நாயை ஒரு சிறிய பால்கனியில் கட்டிப் போட்டுள்ளார். சுட்டெரிக்கும் வெயிலின் தாக்கத்தால் அந்த நாய் பல மணி நேரம் தவித்துள்ளது.
 
 
இது குறித்து 'பீப்பிள் ஃபார் அனிமல்ஸ்'  என்ற விலங்கு நல அமைப்பைச் சேர்ந்த ஆர்வலர் பிருந்தா ஷர்மாவுக்கு தகவல் கிடைத்தது. உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த அவர், பிபிடிபி  காவல் நிலைய போலீசாரின் உதவியுடன் அந்த நாயை உயிருடன் மீட்டார். அப்போது, நாயின் உரிமையாளரான தீபக் ஷர்மா, மீட்புக் குழுவினர் மற்றும் போலீசாரிடம் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு தகராறு செய்ததாகவும் கூறப்படுகிறது.
 
இதையடுத்து, விலங்கு நல ஆர்வலர் பிருந்தா ஷர்மா அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், வாயில்லா ஜீவனை கொடுமைப்படுத்தியதற்காக போலீசார் தீபக் ஷர்மாவைக் கைது செய்தனர். பின்னர், அவர் மீது முறையாக வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டு குற்றப்பத்திரிகையும் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
 
இந்த வழக்கு  ஃபரிதாபாத் நீதிமன்றத்தில் தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வந்தது. வழக்கின் அனைத்து தரப்பு வாதங்களையும் கேட்ட நீதிபதி, நாயை வெயிலில் கட்டிப் போட்டு துன்புறுத்திய குற்றத்திற்காக உரிமையாளர் தீபக் ஷர்மாவுக்கு ரூ.1,050 அபராதம் விதித்து தற்போது தீர்ப்பளித்துள்ளார்.
 
வாயில்லா ஜீவன்களை வீட்டில் வளர்க்கும் உரிமையாளர்கள் அவற்றை முறையாகப் பராமரிக்க வேண்டும் என்பதையும், செல்லப்பிராணிகளைத் துன்புறுத்தினால் சட்டப்படி தண்டனை உறுதி என்பதையும் இந்தத் தீர்ப்பு உணர்த்துகிறது.

