வியாழன், 27 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By
Last Modified: வியாழன், 27 நவம்பர் 2025 (11:33 IST)

அண்ணன் செங்கோட்டையன்.. தவெகவுக்கு பலம்!.. விஜய் வெளியிட்ட வீடியோ!...

விஜய் வெளியிட்ட வீடியோ

sengottaiyan
sengottaiyan

எம்ஜிஆர் காலம் முதல் அதிமுகவில் பயணித்திருந்தவர் செங்கோட்டையன். எம்ஜிஆர் காலத்திலும் ஜெயலலிதா காலத்திலும் பலமுறை சட்டமன்ற உறுப்பினரக இருந்திருக்கிறார். 9 முறை கோபிசெட்டிபாளையத்தில் சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்திருக்கிறார். பலமுறை அமைச்சராக இருந்திருக்கிறார். அதிமுகவில் மூத்த நிர்வாகி. இவருக்கும் எடப்பாடி பழனிச்சிற்கும் கடந்த சில மாதங்களாகவே உரசல் நீடித்து வந்த நிலையில் கட்சியிலிருந்து நீக்கப்பட்டார் செங்கோட்டையன்.

எனவே அவர் தனி கட்சி துவங்கவரா? இல்லை திமுகவில் இணைவாரா/ அல்லது ஓ பன்னீர்செல்வம், டிடிவி தினகரன், சசிகலா ஆகியோரோடு இணைந்து ஒரு புதிய கூட்டணியை உருவாக்குவாரா என்றெல்லாம் அரசியல் வட்டாரத்தில் எதிர்பார்ப்பு கிளம்பியது. ஆனால் யாரும் எதிர்பாராத வண்ணம் செங்கோடையன் தன்னை விஜய்யின் தமிழக வெற்றி கழகத்தில் இணைத்துக் கொண்டார்.

நேற்று விஜய் தரப்பை சந்தித்து இரண்டு மணி நேரம் ஆலோசனை நடத்திய செங்கோட்டையன் இன்று காலை பனையூர் அலுவலகம் சென்று விஜயின் முன்னிலையில் தவவெகவில் இணைந்தார். இது தொடர்பான புகைப்படங்களும், வீடியோக்களும் வெளியாகி வருகிறது. இந்நிலையில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் ஒரு வீடியோவை வெளியிட்டு இருக்கிறார்.

20 வயது இளைனஞாக இருக்கும்போதே புரட்சித்தலைவரின் மன்றத்தில் இணைந்தவர். அந்த வயதிலேயே எம்.எல்.ஏ.வாக இருந்தவர். அதன்பின் அவரின் பயணத்தில் அந்த இயக்கத்தில் இருபெரும் தலைவர்களின் பெரும் நம்பிக்கையை பெற்றவர். 50 வருடங்களாக ஒரே கட்சியில் பயணித்துள்ள அண்ணன் செங்கோடையனின் அரசியல் அனுபவமும், களப்பணியும் தவெகவிற்கு உறுதுணையாக இருக்கும் என நம்புகிறேன். அவர்களையும், எங்களோடு இனைந்து பணியாற்றவும், மக்கள் பணி செய்யவும் வந்துள்ள எல்லோரையும் வரவேற்கிறேன். நல்லது நடக்கும். நல்லது மட்டுமே நடக்கும்’ என பேசியிருக்கிறார்.

முன்னாள் வங்கதேச பிரதமர் ஷேக் ஹசீனாவை நாடு கடத்தும் கோரிக்கை: மத்திய அரசு பரிசீலனை

முன்னாள் வங்கதேச பிரதமர் ஷேக் ஹசீனாவை நாடு கடத்தும் கோரிக்கை: மத்திய அரசு பரிசீலனைவங்கதேசத்தில் மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டு, இந்தியாவில் தஞ்சமடைந்துள்ள அந்நாட்டின் முன்னாள் பிரதமர் ஷேக் ஹசீனாவை நாடு கடத்த கோரி வங்கதேசம் விடுத்துள்ள கோரிக்கையை மத்திய அரசு ஆய்வு செய்து வருவதாக வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

வெள்ளை மாளிகை அருகே துப்பாக்கி சூடு நடத்தியவர் எந்த நாட்டு தீவிரவாதி? FBI கண்டுபிடித்த உண்மை..!

வெள்ளை மாளிகை அருகே துப்பாக்கி சூடு நடத்தியவர் எந்த நாட்டு தீவிரவாதி? FBI கண்டுபிடித்த உண்மை..!அமெரிக்காவின் வெள்ளை மாளிகை அருகே இரண்டு தேசிய காவல்படை வீரர்களை சுட்டு காயப்படுத்தியதாக குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபர் ஒரு ஆப்கன் நாட்டவர் என்று FBI அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர். இச்சம்பவம் ஃபாரகட் மெட்ரோ நிலையம் அருகே நடந்தது. பாதிக்கப்பட்ட இரண்டு வீரர்களும் கவலைக்கிடமான நிலையில் மருத்துவமனையில் உள்ளனர்.

விஜய் முன்னிலையில் தவெகவில் இணைந்த செங்கோட்டையன்... அரசியல் பரபர...

விஜய் முன்னிலையில் தவெகவில் இணைந்த செங்கோட்டையன்... அரசியல் பரபர...அதிமுகவில் 40 வருடங்களுக்கு மேல் பயணித்து செங்கோட்டையன் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் கட்சியில் இணைகிறார் என்பதுதான் கடந்த இரண்டு நாட்களாகவே தமிழக அரசியலில் பரபரப்பாக பேசப்பட்டு வந்தது

இந்திய பங்குச்சந்தை இரண்டாவது நாளாக உயர்வு: முதலீட்டாளர்கள் மகிழ்ச்சி

இந்திய பங்குச்சந்தை இரண்டாவது நாளாக உயர்வு: முதலீட்டாளர்கள் மகிழ்ச்சிஇந்திய பங்குச்சந்தை கடந்த சில நாட்களாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் வர்த்தகமாகி வந்த நிலையில், நேற்று சென்செக்ஸ் ஆயிரம் புள்ளிகளுக்கு மேல் உயர்ந்ததால் முதலீட்டாளர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.

தங்கம் விலையில் இன்று லேசான சரிவு.. ஆனாலும் ரூ.94000க்கும் மேல் ஒரு சவரன் விற்பனை..!

தங்கம் விலையில் இன்று லேசான சரிவு.. ஆனாலும் ரூ.94000க்கும் மேல் ஒரு சவரன் விற்பனை..!தங்கம் விலை கடந்த சில நாட்களாக ஏற்ற இறக்கத்துடன் இருந்து வரும் நிலையில், இந்த வாரத்தில் தங்கம் விலை உச்சத்துக்கு சென்றது என்பதைப் பார்த்தோம்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com