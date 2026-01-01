வியாழன், 1 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. செய்திகள்
  2. செய்திகள்
  3. த‌மிழக‌ம்
Written By Siva

அதிமுக மட்டுமே எங்கள் அரசியல் எதிரி.. வேறு எந்த கட்சியும் இல்லை: துணை முதல்வர் உதயநிதி

அதிமுக மட்டுமே எங்கள் அரசியல் எதிரி.. வேறு எந்த கட்சியும் இல்லை: துணை முதல்வர் உதயநிதி
தமிழக அரசியல் களம் குறித்து ஆங்கில நாளிதழ் ஒன்றுக்கு அளித்த சிறப்பு பேட்டியில், துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அதிமுக பலவீனமடைந்திருந்தாலும் அவர்களே தங்களின் முதன்மை போட்டியாளர் என்று அவர் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.
 
உதயநிதி இதுகுறித்து மேலும் கூறுகையில், "நீண்ட காலமாகவே திமுகவின் பிரதான அரசியல் எதிரியாக அதிமுக இருந்து வருகிறது. தற்போதைய நிலையில் அவர்கள் பலவீனமாக இருக்கலாம், ஆனால் எங்களை பொறுத்தவரை அவர்களே இப்போதும் முதன்மை எதிர்க்கட்சி. அவர்களை தவிர வேறு எந்த கட்சியையும் ஒரு பெரிய சவாலாக நான் கருதவில்லை," என்று குறிப்பிட்டார். 
 
மேலும், தங்கள் கூட்டணியை பொறுத்தவரை, ஒவ்வொரு கட்சிக்கும் உரிய மரியாதையை திமுக அளிப்பதாகவும், எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான தேஜ கூட்டணியில் டெல்லியில் எடுக்கப்படும் முடிவுகள் தமிழக கட்சிகள் மீது திணிக்கப்படுவதாகவும் அவர் விமர்சித்தார். 
 
முதல்வர் ஸ்டாலின் இளைஞரணியை வழிநடத்தியவர் என்பதால், இளைஞர்களுக்கு அதிகாரத்தை வழங்குவதன் முக்கியத்துவத்தை அவர் நன்கு அறிந்திருப்பதாக கூறிய உதயநிதி, கட்சியின் அனைத்து நிலைகளிலும் இளைஞர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்க தாம் தொடர்ந்து குரல் கொடுப்பேன் என தெரிவித்தார்.
 
Edited by Siva

விஜய்க்கு 10 ஆயிரம் ஓட்டு கூட விழாது!.. முதலமைச்சர் ஆசை தேவையா?!.. ராஜகுமாரன் நக்கல்!...

விஜய்க்கு 10 ஆயிரம் ஓட்டு கூட விழாது!.. முதலமைச்சர் ஆசை தேவையா?!.. ராஜகுமாரன் நக்கல்!...தமிழ் சினிமாவில் முக்கிய நடிகராக இருந்தபோதே அதை உதறிவிட்டு அரசியலுக்கு போயிருக்கிறார் விஜய்.

சிகரெட், பீடி விலை பலமடங்கு உயர்வு? பிப்ரவரி 1 முதல் புதிய வரி அமல்.. மத்திய அரசு..!

சிகரெட், பீடி விலை பலமடங்கு உயர்வு? பிப்ரவரி 1 முதல் புதிய வரி அமல்.. மத்திய அரசு..!மத்திய அரசு புகையிலை பொருட்கள் மற்றும் பான் மசாலா மீதான வரி விதிப்பில் அதிரடி மாற்றங்களை கொண்டு வந்துள்ளது. இதன்படி, வரும் பிப்ரவரி 1-ஆம் தேதி முதல் கூடுதல் கலால் வரி மற்றும் புதிய செஸ் வரி விதிக்கப்படும் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது நடைமுறையில் உள்ள 'ஜிஎஸ்டி இழப்பீடு செஸ்' முறை ரத்து செய்யப்பட்டு, அதற்கு பதிலாக இந்த புதிய வரிகள் அமலுக்கு வருகின்றன.

ரூ.3 கோடி இன்சூரன்ஸ் பணத்திற்காக தந்தையை பாம்பு கடிக்க வைத்து கொலை செய்த மகன்கள்..!

ரூ.3 கோடி இன்சூரன்ஸ் பணத்திற்காக தந்தையை பாம்பு கடிக்க வைத்து கொலை செய்த மகன்கள்..!தமிழகத்தின் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில், சுமார் 3 கோடி ரூபாய் காப்பீடு பணத்தை பெறுவதற்காக, அரசு ஊழியரான தந்தையை அவரது சொந்த மகன்களே பாம்பை கடிக்க வைத்து கொலை செய்துள்ள கொடூரமான சம்பவம் வெளிச்சத்திற்கு வந்துள்ளது.

பழமையான சிவலிங்கம் சிலை மர்ம நபர்களால் சேதம்.. விசாரணைக்கு முதல்வர் உத்தரவு..!

பழமையான சிவலிங்கம் சிலை மர்ம நபர்களால் சேதம்.. விசாரணைக்கு முதல்வர் உத்தரவு..!ஆந்திர மாநிலத்தில் அமைந்துள்ள புகழ்பெற்ற திராட்சாராமம் பீமேஸ்வர சுவாமி திருக்கோயிலில், முக்கோடி ஏகாதசி எனும் புனிதமான நன்னாளில் பழமையான சிவலிங்கம் மர்ம நபர்களால் சேதப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. வரலாற்று சிறப்புமிக்க பஞ்சராம ஷேத்திரங்களில் ஒன்றாக கருதப்படும் இக்கோயில் வளாகத்தில் உள்ள கபிலேஸ்வர காட் பகுதியில் இந்த சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது.

விஜய்யுடன் கூட்டணி சேர அரசியல் கட்சிகள் தயக்கம் ஏன்? வாக்கு சதவீதத்தை நிரூபிக்கவில்லை என்பதா?

விஜய்யுடன் கூட்டணி சேர அரசியல் கட்சிகள் தயக்கம் ஏன்? வாக்கு சதவீதத்தை நிரூபிக்கவில்லை என்பதா?தமிழக அரசியலில் நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியிருந்தாலும், அரசியல் கட்சிகள் அவருடன் கூட்டணி சேர தயங்குவதற்கு பின்னால் சில முக்கிய அரசியல் காரணங்கள் உள்ளன. இதில் முதன்மையானது, தவெக இதுவரை எந்த தேர்தலையும் சந்திக்காததால், அக்கட்சியின் உண்மையான வாக்கு சதவீதம் எவ்வளவு என்பது இன்னும் நிரூபிக்கப்படவில்லை.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com