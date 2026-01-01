அதிமுக மட்டுமே எங்கள் அரசியல் எதிரி.. வேறு எந்த கட்சியும் இல்லை: துணை முதல்வர் உதயநிதி
தமிழக அரசியல் களம் குறித்து ஆங்கில நாளிதழ் ஒன்றுக்கு அளித்த சிறப்பு பேட்டியில், துணை முதல்வர் உதயநிதி ஸ்டாலின் அதிமுக பலவீனமடைந்திருந்தாலும் அவர்களே தங்களின் முதன்மை போட்டியாளர் என்று அவர் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.
உதயநிதி இதுகுறித்து மேலும் கூறுகையில், "நீண்ட காலமாகவே திமுகவின் பிரதான அரசியல் எதிரியாக அதிமுக இருந்து வருகிறது. தற்போதைய நிலையில் அவர்கள் பலவீனமாக இருக்கலாம், ஆனால் எங்களை பொறுத்தவரை அவர்களே இப்போதும் முதன்மை எதிர்க்கட்சி. அவர்களை தவிர வேறு எந்த கட்சியையும் ஒரு பெரிய சவாலாக நான் கருதவில்லை," என்று குறிப்பிட்டார்.
மேலும், தங்கள் கூட்டணியை பொறுத்தவரை, ஒவ்வொரு கட்சிக்கும் உரிய மரியாதையை திமுக அளிப்பதாகவும், எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான தேஜ கூட்டணியில் டெல்லியில் எடுக்கப்படும் முடிவுகள் தமிழக கட்சிகள் மீது திணிக்கப்படுவதாகவும் அவர் விமர்சித்தார்.
முதல்வர் ஸ்டாலின் இளைஞரணியை வழிநடத்தியவர் என்பதால், இளைஞர்களுக்கு அதிகாரத்தை வழங்குவதன் முக்கியத்துவத்தை அவர் நன்கு அறிந்திருப்பதாக கூறிய உதயநிதி, கட்சியின் அனைத்து நிலைகளிலும் இளைஞர்களுக்கு முக்கியத்துவம் கிடைக்க தாம் தொடர்ந்து குரல் கொடுப்பேன் என தெரிவித்தார்.
