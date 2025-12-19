வெள்ளி, 19 டிசம்பர் 2025
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 19 டிசம்பர் 2025 (16:34 IST)

விஜய் வரவால் தொங்கு சட்டமன்றம் அமைய வாய்ப்பா? என்ன சொல்கின்றனர் அரசியல் விமர்சகர்கள்..!

vijay
தமிழக அரசியல் வரலாற்றில் 2026 சட்டமன்ற தேர்தல் ஒரு முக்கியமான திருப்புமுனையாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 
 
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் வருகை, பல ஆண்டுகளாக நிலவி வரும் திமுக-அதிமுக இருமுனை போட்டியை மும்முனை போட்டியாக மாற்றியுள்ளது. குறிப்பாக, விஜய்யின் தவெக தனித்து போட்டியிடும் பட்சத்தில், அது திராவிட கட்சிகளின் பாரம்பரிய வாக்கு வங்கியில் குறிப்பிடத்தக்க சேதாரத்தை ஏற்படுத்தும் என்பது நிதர்சனம்.
 
சமீபத்திய அரசியல் நகர்வுகள் மற்றும் கருத்துக்கணிப்புகளின்படி, விஜய்க்கு இளைஞர்கள் மற்றும் நடுநிலை வாக்காளர்கள் மத்தியில் சுமார் 15% முதல் 20% வரை வாக்குகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளதாக தெரிகிறது. இந்த வாக்குப்பிரிப்பு, எந்த ஒரு கட்சிக்கும் தனிப்பெரும் மெஜாரிட்டி கிடைக்காமல் போகும் சூழலை உருவாக்கலாம். 
 
திமுக கூட்டணி வலுவான கட்டமைப்பை கொண்டிருந்தாலும், விஜய்யின் இமேஜ் மற்றும் ஆளுங்கட்சிக்கு எதிரான அதிருப்தி ஓட்டுகள் தேர்தல் முடிவுகளை தீர்மானிக்கும். வாக்குச் சாவடி மேலாண்மை மற்றும் பணபலத்தில் அனுபவம் வாய்ந்த திராவிடக் கட்சிகளை விஜய் எப்படி எதிர்கொள்கிறார் என்பதை பொறுத்தே, அவர் 'கிங்' ஆக உருவெடுப்பாரா அல்லது ஆட்சி அமைக்க தேவையான ஆதரவை வழங்கும் 'கிங்மேக்கராக' மாறுவாரா என்பது முடிவாகும். 
 
ஒருவேளை இழுபறி நிலை ஏற்பட்டால், 2026-ல் ஒரு தொங்கு சட்டமன்றம் அமைவதை தவிர்க்க முடியாது.
 
Edited by Siva

