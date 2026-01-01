வியாழன், 1 ஜனவரி 2026
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 1 ஜனவரி 2026 (13:15 IST)

அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்களுக்கு பொங்கல் போனஸ்.. எவ்வளவு கிடைக்கும்? முழு தகவல்கள்..!

தமிழக அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கும் செய்தியாக, 2026ஆம் ஆண்டு தைத் திருநாளை முன்னிட்டு பொங்கல் போனஸ் மற்றும் பரிசை முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார். இதற்காக அரசு கருவூலத்திலிருந்து சுமார் 183.86 கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த அறிவிப்பின் மூலம் மாநிலம் முழுவதும் உள்ள சுமார் 9.90 லட்சம் பணியாளர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் நேரடியாக பயன்பெறுவார்கள்.
 
இந்த உத்தரவின்படி, 'சி' மற்றும் 'டி' பிரிவு பணியாளர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களுக்கு 3,000 ரூபாய் என்ற உச்சவரம்பிற்கு உட்பட்டு மிகை ஊதியம் வழங்கப்படும். 
 
தொகுப்பூதியம், சிறப்பு காலமுறை ஊதியம் பெறுபவர்கள் மற்றும் சில்லறை செலவினத்தின் கீழ் பணியாற்றும் முழுநேர மற்றும் பகுதிநேரப் பணியாளர்களுக்கு 1,000 ரூபாய் சிறப்பு மிகை ஊதியம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 
 
மேலும், 'சி' மற்றும் 'டி' பிரிவைச் சேர்ந்த ஓய்வூதியதாரர்கள், குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் முன்னாள் கிராம அலுவலர்களுக்கு 1,000 ரூபாய் பொங்கல் பரிசாக வழங்கப்படும். 
 
 
Edited by Siva

Webdunia
