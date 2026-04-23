வியாழன், 23 ஏப்ரல் 2026
Last Modified: வியாழன், 23 ஏப்ரல் 2026 (08:45 IST)

நீலாங்கரையில் வாக்களித்த விஜய்!.. வீடியோ வைரல்..

நடிகராக இருந்து அரசியல்வாதியாக மாறியிருப்பவர் விஜய். அவர் துவங்கிய தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ற அரசியல் கட்சி முதல்முறையாக 2026 சட்டமன்ற தேர்தலை சந்திக்கிறது.. தமிழகத்தில் மொத்தம் 233 தொகுதிகளில் விஜயின் தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளர்கள் போட்டியிடுகிறார்கள்.

அடிப்படையில் விஜய் ஒரு பிரபலமான நடிகராக இருப்பதால் அவருக்கு ஏராளமான ரசிகர்கள் இருக்கிறார்கள்.. அவர்கள் விஜய்க்கு வாக்களிப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.. குறிப்பாக 30 வயதிற்கு உட்பட்ட இளைஞர்களும், பெண்களும் தவெகவை ஆதரிப்பார்கள் என கருதப்படுகிறது..

இன்று காலை ஏழு மணிக்கு தமிழகத்தில் வாக்குப்பதிவு தொடங்கியது. இதையடுத்து முதல் நாளாக நடிகர் அஜித் திருவான்மியூரில் வாக்களித்தார். இந்நிலையில்தான், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் காலை 8.10 மணியளவில் நீலாங்கரையில் உள்ள தனது வீட்டிலிருந்து வாக்கு பதிவு செய்வதற்காக காரில் புறப்பட்டு சென்றார்.

விஜய் வருவார் என்பதை தெரிந்து கொண்டு நீலாங்கரை பூத்தில் ஏராளமான பொதுமக்களும், ரசிகர்களும் கூடியிருந்தனர். எனவே விஜய் காரிலிருந்து விஜய் இறங்கியவுடன் அவரின் பவுன்சர்களும், காவல்துறை அதிகாரிகளும் அவரை பத்திரமாக வாக்கு பதிவு செய்யும் இடத்திற்கு அழைத்து சென்றனர்.. கடந்த தேர்தலில் நடிகராக சைக்கிளில் சென்று வாக்களித்த விஜய், தற்போது அரசியலுக்கு வந்தபின் முதன்முறையாக வாக்களித்திருக்கிறார். விஜய் வாக்களித்த வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

Video Courtesy to Polimer News



இன்று தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் நாள்: ஒரு வரலாற்றுத் திருப்புமுனை ஏற்படுமா?தமிழகத்தின் அடுத்த ஐந்தாண்டு கால தலைவிதியை தீர்மானிக்கும் சட்டமன்ற தேர்தல் 2026 இன்று விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமையிலான திமுக கூட்டணி, எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையிலான அதிமுக-பாஜக கூட்டணி மற்றும் நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் ஆகியவற்றுக்கு இடையே ஒரு கடுமையான மும்முனை போட்டி நிலவுகிறது.

கோட் சூட் செம ஸ்டைல்!.. முதல் ஆளாக போய் ஓட்டு போட்ட அஜித்!.. வைரல் வீடியோ..தமிழ் சினிமாவில் முக்கிய நடிகராக இருப்பவர் அஜித்குமார். விஜய்க்கு அடுத்து அதிக சம்பளம் வாங்கும் நடிகராகவும், அதிக ரசிகர்களைக் கொண்ட நடிகராகவும் அஜித் இருக்கிறார்.

திருமண மண்டபத்திற்குள் புகுந்த வெறிநாய்.. குழந்தைகள், பெண்கள் உட்பட 60 பேருக்குக் கடி!உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தில் கோலாகலமாக நடைபெற்று வந்த திருமண விழா ஒன்றில், எதிர்பாராத விதமாக மண்டபத்திற்குள் புகுந்த தெருநாய் ஒன்று கண்மூடித்தனமாகப் பலரைக் கடித்துக் குதறிய சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியையும், பதைபதைப்பையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

விர்ஜின் பொண்ணுதான் வேணும்!. விவகாரத்து நபரின் ஆசையை பாருங்க!...இப்போதெல்லாம் முதல் திருமணம் செய்து கொள்பவர்கள் மட்டுமல்ல.. இரண்டாம் திருமணம் செய்து கொள்வோர்கள் கூட திருமணத்திற்கு பல நிபந்தனைகளை போடுகிறார்கள்.

இந்த முறை மிஸ் ஆகாது!.. அமெரிக்காவின் சொத்துக்களை அழிப்போம்!. ஈரான் எச்சரிக்கை!...அணு ஆயுதம் தயாரிக்க கூடாது என கூறி அமெரிக்காவும், இஸ்ரேலும் கடந்த பிப்ரவரி 28ம் தேதி ஈரான் நாட்டை தாக்க துவங்கியது.

