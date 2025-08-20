புதன், 20 ஆகஸ்ட் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 20 ஆகஸ்ட் 2025 (15:23 IST)

தவெக மாநாட்டில் இன்னொரு விபத்து.. 100 அடி கொடிக்கம்பம் சரிந்து விழுந்து கார் சேதம்..!

தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் மதுரையில் நடைபெற உள்ள இரண்டாவது மாநில மாநாட்டிற்கான ஏற்பாடுகள் நடந்து வருகின்றன. இந்நிலையில், மாநாட்டு வளாகத்தில் நடப்பட்ட 100 அடி உயர கொடிக்கம்பம் சரிந்து விழுந்ததால், அங்கு நிறுத்தப்பட்டிருந்த ஒரு கார் சேதமடைந்தது. இந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் நாளை பிரமாண்டமாக நடைபெற உள்ள நிலையில், முதல் மாநாட்டில் செய்தது போலவே, இந்த மாநாட்டின் தொடக்கத்திலும் 100 அடி உயர கொடிக்கம்பத்தை ஏற்றத் திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. அதற்காக, 30 டன் எடை கொண்ட ராட்சத கிரேன் மூலம் கொடிக்கம்பத்தை நிறுவ நிர்வாகிகள் முயன்றபோது, கிரேன் பெல்ட் அறுந்து கொடிக்கம்பம் சரிந்து விழுந்தது.
 
இந்த விபத்தில் கொடிக்கம்பம் இரண்டாக உடைந்து, அங்கு நிறுத்தப்பட்டிருந்த ஒரு காரின் மீது விழுந்ததால் கார் கடுமையாக சேதமடைந்தது. நல்லவேளையாக, இந்த சம்பவத்தில் யாருக்கும் காயம் ஏற்படவில்லை. சேதமடைந்த கார் மற்றும் கொடிக்கம்பத்தை அகற்றும் பணியில் நிர்வாகிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
 
Edited by Mahendran

3000 இந்திய ஊழியர்கள் வேலைநீக்கம்: அமெரிக்காவின் ஆரக்கிள் நிறுவனம் அதிர்ச்சி முடிவு..!

3000 இந்திய ஊழியர்கள் வேலைநீக்கம்: அமெரிக்காவின் ஆரக்கிள் நிறுவனம் அதிர்ச்சி முடிவு..!அமெரிக்க மென்பொருள் நிறுவனமான ஆரக்கிள், இந்தியாவில் உள்ள சுமார் 3,000 ஊழியர்களை பணிநீக்கம் செய்துள்ளதாக வெளியான தகவல் தகவல் தொழில்நுட்ப துறையில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த பணிநீக்க நடவடிக்கையால், சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட், வாடிக்கையாளர் மேலாண்மை மற்றும் கிளவுட் சேவைகள் போன்ற துறைகளில் உள்ள ஊழியர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

பிரதமர், அமைச்சர்களின் பதவி பறிப்பு மசோதா.. எதிர்க்கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு..!

பிரதமர், அமைச்சர்களின் பதவி பறிப்பு மசோதா.. எதிர்க்கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு..!ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு மேல் தண்டனைக்குரிய வழக்குகளில் கைது செய்யப்பட்டால், பிரதமர், மத்திய அமைச்சர்கள், மாநில முதல்வர்கள் மற்றும் மாநில அமைச்சர்களின் பதவி பறிக்கப்படும் என்ற மசோதாவை மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா இன்று மக்களவையில் தாக்கல் செய்தார். இந்த மசோதாவுக்கு எதிர்க்கட்சிகள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளதால், மக்களவையில் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

தேர்தலில் போட்டியிடுகிறாரா நடிகர் சூர்யா? ரசிகர் மன்றம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை!

தேர்தலில் போட்டியிடுகிறாரா நடிகர் சூர்யா? ரசிகர் மன்றம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை!நடிகர் சூர்யா எதிர்வரும் 2026 தமிழக சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடப்போவதாக தகவல்கள் வெளியான நிலையில் அதை மறுத்து சூர்யா ரசிகர் மன்றத்தினர் அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளனர்.

தமிழ்நாட்டில் வட இந்திய தொழிலாளர்கள்! மொத்தமாக கணக்கெடுக்க தமிழக அரசு முடிவு!

தமிழ்நாட்டில் வட இந்திய தொழிலாளர்கள்! மொத்தமாக கணக்கெடுக்க தமிழக அரசு முடிவு!நாளுக்கு நாள் தமிழ்நாட்டில் வடமாநில தொழிலாளர்கள் அதிகரித்து வரும் நிலையில் இதுகுறித்து கணக்கெடுப்பு நடத்த தமிழக அரசு முடிவு செய்துள்ளது.

டெல்லி முதல்வரை தாக்கியவர் நாய் பிரியரா? மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவரா? தீவிர விசாரணை..!

டெல்லி முதல்வரை தாக்கியவர் நாய் பிரியரா? மனநலம் பாதிக்கப்பட்டவரா? தீவிர விசாரணை..!டெல்லி முதலமைச்சர் ரேகா குப்தா தாக்கப்பட்ட விவகாரம் தொடர்பாக, குஜராத்தை சேர்ந்த ஒரு நபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். அவர் ஒரு நாய் பிரியர் என்றும், சமீபத்தில் தெரு நாய்கள் குறித்து உச்ச நீதிமன்றம் பிறப்பித்த உத்தரவால் அதிருப்தி அடைந்துள்ளதால் முதல்வரை தாக்கியதாகவும் கூறப்படுகிறது.

