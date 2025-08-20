தவெக மாநாட்டில் இன்னொரு விபத்து.. 100 அடி கொடிக்கம்பம் சரிந்து விழுந்து கார் சேதம்..!
தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் மதுரையில் நடைபெற உள்ள இரண்டாவது மாநில மாநாட்டிற்கான ஏற்பாடுகள் நடந்து வருகின்றன. இந்நிலையில், மாநாட்டு வளாகத்தில் நடப்பட்ட 100 அடி உயர கொடிக்கம்பம் சரிந்து விழுந்ததால், அங்கு நிறுத்தப்பட்டிருந்த ஒரு கார் சேதமடைந்தது. இந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் நாளை பிரமாண்டமாக நடைபெற உள்ள நிலையில், முதல் மாநாட்டில் செய்தது போலவே, இந்த மாநாட்டின் தொடக்கத்திலும் 100 அடி உயர கொடிக்கம்பத்தை ஏற்றத் திட்டமிடப்பட்டிருந்தது. அதற்காக, 30 டன் எடை கொண்ட ராட்சத கிரேன் மூலம் கொடிக்கம்பத்தை நிறுவ நிர்வாகிகள் முயன்றபோது, கிரேன் பெல்ட் அறுந்து கொடிக்கம்பம் சரிந்து விழுந்தது.
இந்த விபத்தில் கொடிக்கம்பம் இரண்டாக உடைந்து, அங்கு நிறுத்தப்பட்டிருந்த ஒரு காரின் மீது விழுந்ததால் கார் கடுமையாக சேதமடைந்தது. நல்லவேளையாக, இந்த சம்பவத்தில் யாருக்கும் காயம் ஏற்படவில்லை. சேதமடைந்த கார் மற்றும் கொடிக்கம்பத்தை அகற்றும் பணியில் நிர்வாகிகள் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
