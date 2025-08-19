செவ்வாய், 19 ஆகஸ்ட் 2025
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 19 ஆகஸ்ட் 2025 (14:42 IST)

சென்னையில் தெருநாய்கள் அட்டகாசம்: சிறுவனை துரத்தியதால் பரபரப்பு

சென்னை, ஆலந்தூர் பகுதியில் தெருநாய்களின் அட்டகாசம் அதிகரித்து வருவது பொதுமக்களிடையே அச்சத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, அங்குள்ள ஒரு சிறுவனை வெறி கொண்டு தெருநாய்கள் துரத்திய சம்பவம் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
ஆலந்தூர் பகுதியில் தெருநாய்களின் எண்ணிக்கை திடீரென அதிகரித்துள்ளது. இதற்கு அப்பகுதியில் வசிக்கும் ஒரு பெண் தொடர்ந்து நாய்களுக்கு உணவளிப்பதே காரணம் என்று அப்பகுதி மக்கள் குற்றஞ்சாட்டுகின்றனர். ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் உணவளிப்பதால், வேறு தெருக்களில் இருந்தும் நாய்கள் அங்கு வந்து குவிகின்றன. இதனால், நாய்களின் எண்ணிக்கை கட்டுக்கடங்காமல் பெருகியுள்ளது.
 
அதிகரித்த நாய்களின் கூட்டம், சாலையில் செல்பவர்களுக்கும், குறிப்பாக குழந்தைகள் மற்றும் வயதானவர்களுக்கும் அச்சுறுத்தலாக மாறியுள்ளது. அச்சத்தில் பலரும் இந்த நாய்களை கடந்து செல்லவே தயங்குகின்றனர். நாய்கள் துரத்துவது போன்ற சம்பவங்கள் அடிக்கடி நிகழ்கின்றன.
 
இந்த சம்பவத்திற்குப் பிறகு, அப்பகுதி மக்கள் உடனடியாக மாநகராட்சி நிர்வாகம் இதில் தலையிட்டு, நாய்களைப் பிடித்துச் செல்ல வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர். வெறிபிடித்த நாய்களால் குழந்தைகள் மற்றும் பொதுமக்கள் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படும் முன், உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட வேண்டும் என்று அவர்கள் வலியுறுத்துகின்றனர். 
 
